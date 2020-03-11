【稀有長頸鹿】肯亞白色長頸鹿母子被獵殺只剩白骨　動物組織：全球剩1隻白色長頸鹿

▲ 肯亞稀有白色長頸鹿母子被獵殺，現全球僅餘1隻。

全球盜獵問題嚴重，部分野生動物瀕臨絕種，近年連長頸鹿數目也大跌。肯亞自然和野生動物區護林員本周二稱，在園區內發現2隻稀有白色長頸鹿的屍骸，致全球白色長頸鹿僅餘1隻。

據《BBC》及《CNN》報導，被盜獵者殺害的是一對長頸鹿母子。肯亞Ishaqbini Hirola保護區的護林員指，已有一段時間沒看到牠們出現。3個月前，牠們才被發現只剩白骨，估計當時至少已死去4個月。

長頸鹿全身呈白色是因為患了遺傳病，令其身體皮膚細胞無法產生色素，導致其皮膚呈白色、蒼白或斑駁的顏色。這與白化症不同，長頸鹿身體仍可產生深色色素，故牠們的眼睛是呈黑色的。

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肯亞野生動物管理局表示，稀有的白色長頸鹿在世上本來只剩3隻，除了近日被殺的2隻外，還有1隻於2016年曾現身坦桑尼亞的塔蘭吉雷國家公園，惟不知近況。

非洲野生動物基金會估計，因為盜獵和野生動物肉類及獸皮買賣行為，過去30年內，已有約40％長頸鹿消失。

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責任編輯：熊詠思