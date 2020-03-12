【二月廿九】巴西龜透露道具真身　岑珈其入行12年：成功與否都是經歷

▲ 珈其於《二月廿九》演的巴西龜喜感十足，為劇集帶來輕鬆氣氛。

ViuTV劇《二月廿九》大受歡迎，神聖幾何學會副會長巴西龜（岑珈其飾）親解磁場測量機之謎及分享拍攝期間的最痛經歷。現年29歲的岑珈其接受TOPick專訪時表示，若然能穿越過去也不會更改歷史，岑珈其認為成功與否都是其成長的一部分。

過去造就現在

愛情穿越劇《二月廿九》深得觀眾愛戴，珈其指：「若有機會回到過去，我知道一定有很多地方可以令我做得更好，但卻不會想去改變。我曾後悔自己以前不用功讀書、很頑皮，但正正因為當時沒有好好讀書，才會去想很多古靈精怪的事，這對我的將來有幫助。」

珈其自2008年入行，「經歷了這些年，不論成功失敗也好，也是令我成長的一部分，都是我的經驗。」

▲ 熱愛演戲的珈其從沒想過要改變過去。（陳智良 攝）

「磁場測量機」的真身

《二月廿九》中的巴西龜讀書很多並研發出不同的儀器進行測試，不少觀眾都對首集便登場的「磁場測量機」感興趣。

岑珈其透露：「那部機是由導演、美術、道具合力創造的，我覺得很厲害。其主要部份是那個他錶（萬用表，一種多用途電子測量儀器），然後再作改裝，真實用途是用來探測有沒有電。」

他續指：「當它開機後，只要它接觸到電源，那個錶便會有反應，那便能檢查到Yeesa（吳海昕飾）的『磁場波動』很厲害。那部機的操控其實在我手上，拍攝時會由我去控制那個波動。」

▲ 「磁場測量機」是由珈其親自控制其波動。（《二月廿九》截圖）

相信無奇不有

寧可信其有，不可信其無。岑珈其指自己跟巴西龜一樣很迷信，「他首次遇見Yeesa時，因為測出她的磁場有反應、有波動，便認定了她是有一些能量或擁有特異功能，反正他信了。同樣地，我都會相信這個世界是無奇不有。」

珈其自覺於知識上比不上巴西龜，「說對白談及到很多特別的詞語，全都要死背，即使曾看過很多資料也看不懂，只知道是量子力學或三維空間，卻不了解到底是在說甚麼。」

▲ 神聖幾何學會成員各具特色。（岑珈其IG圖片）

神聖幾何缺一不可

神聖幾何學會的成員包括會長余家聰（劉俊謙飾）、副會長巴西龜、陰謀論者耶穌（梁天尺飾）、NLP催眠師跳掣（蘇欣婷飾）、外星研究Alien（鄭文熙飾）及次元分析師關羽（關永宇飾）。

珈其笑言：「每位成員都很古怪，自己已是比較正常的那位。」他指導演（羅嘉駿）刻意為每個角色度身訂造不同造型，「我的衣著很懷舊，導演刻意塑造成80年代般，經常會穿皮褸、牛仔褸等，而最大的特色就是會穿人字拖。」

一套劇集是整個劇組努力合作而成的結果，正如巴西龜所言每位都是缺一不可。

▲ 巴西龜的造型是由導演悉心打造。（Sharon Salad提供）

最慘痛經歷

拍劇過程有苦有樂，珈其表示最慘痛的經歷就是被蜜蜂螫傷手臂，「拍攝場地比較偏僻且有個很大的蜂巢，每次拍攝時，即使有蜜蜂在我面前飛過都會裝作看不見，繼續拍下去。」他又謂：「收音師叫我不要怕，指那是竹蜂所以不會針人，豈料我就在那一晚被螫傷手臂。」

他憶述當時在毫無先兆的情況下突然覺得很痛，「原來那隻蜜蜂正在我的手上，工作人員為我拍走牠後助我消毒。整隻手都很麻痺，有如被火燒般，但因為時間緊迫且沒有其他症狀便決定不去醫院了。」

他補充指，劇組很關心其傷勢，並叮囑他若感到頭暈或作嘔，定必需要送院治療。

▲ 拍劇時慘被蜜蜂螫傷手臂，但專業的珈其咬緊牙關撐下去。（陳智良 攝）

最怕蜜蜂

原來，珈其在18歲被蜜蜂螫傷了左眼眼皮，「泳池附近的太陽椅下有個蜂巢，朋友『篤』蜂巢後蜜蜂群蜂擁而上，其中一隻直插我的眼睛，很多蜜蜂都在追逐，所以便跳進水裏躲避。」他續指：「上水後便發現眼睛腫如乒乓球，很恐怖！我嚇到哭出來並致電給媽媽，我怕我會盲，也怕眼睛從此腫下去。」

他提醒大家：「小時候有好奇心是對的，但也需要知道甚麼是危險，例如玩蜜蜂是很危險的，大家不要學我因一時貪玩，而去玩蜂巢，那是蜜蜂的家，其實你不犯牠，牠不犯你。」

記者：梁樂欣