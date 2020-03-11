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【新冠肺炎】JUPAS放榜延至8月10日公布結果【附各重要日程】

社會 13:36 2020/03/11

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

大學聯招（JUPAS）放榜延至8月10日公布結果。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，考評局早前宣佈中學文憑試（DSE）放榜日期延期一周至7月15日。大學聯招辦法（JUPAS）管理委員會亦決定，將公佈正式遴選結果的日期由原定的8月3日，順延一星期至8月10日，餘下JUPAS各重要日程亦會延期。

2020年度「大學聯招辦法」重要日程更新：

  • 修改課程選擇（香港中學文憑考試成績公佈後）：2020年7月16至18日
  • 正式遴選結果公佈：2020年8月10日
  • 要求根據香港中學文憑考試成績覆核後更高的科目等級重新考慮入學申請：2020年8月13日
  • 根據覆核成績重新考慮入學申請遴選結果公佈：2020年8月20日
  • 補選結果公佈：2020年8月24日
  • 第二輪補選結果公佈：2020年8月27日

管理委員會指，教育局早前公佈，預計中學最早於2020年4月20日復課，大學聯招辦法遞交其他中國語文成績的截止日期現由2020年4月15日延長至4月28日，而核實成績的截止日期亦由2020年4月22日延長至5月6日，以便申請人有充裕時間遞交其他中國語文成績（包括其他學歷），及讓學校核實已遞交的資料。

記者：陳曉瑩

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