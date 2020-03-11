【食用安全】港媽大埔墟街市買5條紅衫魚　疑藏寄生蟲擰開有血絲【附專家解說】

▲ 有港媽在大埔墟街市買了數條紅衫魚回家，劏開後發現魚卵上附有許多黑色線狀物，疑似寄生蟲。

食不安心？有港媽近日在大埔墟街市買了數條紅衫魚回家，劏開後發現在多條魚的魚卵上，都附有許多黑色線狀物。港媽憂心是「鐵線蟲」，網民亦議論紛紛，有人認為是寄生蟲，直呼嘔心、恐怖，建議該名港媽不要食用。

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一名港媽昨日（3月10日）在網上分享了數張照片，相中可見有5條紅衫魚的魚身被劏開，見到魚卵上附有多條黑色線狀物。發帖者稱，自己是在大埔墟街市購入這些紅衫魚，擔心是「鐵線蟲」，而網民看到照片後高呼不安：「嘩好嘔心」、「好恐怖，我會唔敢食」。

▲ 一名港媽在大埔墟街市總共買了5條紅衫魚，其中有3條疑似藏有寄生蟲。（受訪者提供）

該名港媽隨後受訪稱，她總共買了5條紅衫魚，其中有3條疑似藏有寄生蟲。她指自己也是第一條見到這種情形，以前不知道會有這些疑似寄生蟲，每次都會將魚煎熟後留給小朋友吃。她表示，這些疑似寄生蟲不會扭動，但她試過擰開其中一條，發現內藏血絲：

應該唔識郁，但試過挪（攞）一條黎（嚟）擰斷係有少少血的。

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TOPick訪問了香港海鮮聯合總會主席李彩華，他表示自己從未見過，以前亦未聽過這種情況。他解釋，紅衫魚是深海魚，正常不會有這種情況，食物鏈應不會有這種東西，而他就建議不要食用，將魚退回魚檔。

最重要煮熟進食

香港魚類學會會長莊棣華受訪時表示，「鐵線蟲」是寄居在陸生動物，如昆蟲肚內，但就不會寄生在海洋生物上。至於黑色線狀物體的真身，需要進一步檢驗才得知。

他表示，魚身上有多種寄生蟲，兩者之間是共生關係，大部分寄生蟲不會傷害到宿主（魚）。但如人類生吃這些魚類，寄生蟲就會進入人體，尋找跟原宿主（魚）相類似環境，如會進入胃壁，導致嘔吐，甚至胃穿孔、劇痛和出血。

他指，魚的體內有百分之99.9有寄生蟲，部分是肉眼難察，無需過分敏感。一般來說，如見到魚內有異物，應徹底洗乾淨，最重要徹底煮熟才進食。

記者：陳昊淋