警方拘捕4男子涉網上購物串謀行騙　15歲學生為集團「傀儡」

▲ 商業罪案調查科總督察胡妙儀表示，拘捕４名男子企圖串謀行騙。

警方商業罪案調查科破獲一個網行騙集團，拘捕4名男子，年齡由15至42歲，其中15歲男子為學生，疑被騙徒利用作為「傀儡」協助到行騙的鐘錶拿取貨品，警方在騙徒周一（9日）企圖行騙3間鐘錶店舖3隻約值110萬元名錶時採取行動。被騙公司未有損失。

商業罪案調查科總督察胡妙儀表示，警方有見近期網上騙案增加，以情報主導追查有關網上騙案，發現一個活躍多月的網上行騙集團，以「空頭支票」銀行轉帳、偽造虛假銀行單據及偽造身份證副本等作為行騙。

騙徒會在網上尋找一些售買名貴貨品網站，購買有關貨品，聲稱可一次全數支付，並社交軟件傳送入數單據，為獲得對方信任，更傳遞虛假身份證副本文件，但被騙公司未核實銀行是否過數，便將貨物交給騙徒。

警方經調查相信該集團正向旺角及尖沙咀3間鐘錶公司行騙，本周一在騙徒到店舖取貨時將他門拘捕，其後押回其租用紅磡一間酒店單位，在單位內檢獲偽造轉帳銀行單據、假身份證副本、電腦及打印機，以及小量冰毒和吸食工具。

警方現以涉嫌企圖串謀行騙、藏毒及管有食毒品工具；行動仍然繼續，不排除稍後有多人被捕。胡妙儀稱，騙徒有緊密聯係，除15歲為學生外，其餘均報稱無業，其中1人有黑社會背景，警方現仍追查他們涉及案件。

胡妙儀提醒網上銷售店舖，注意以下四項小心防騙

１：要小心騙徒使用偽造入帳單據，要核實銀行是否已入帳； ２：慎防騙徒以支票入數，支票過數約需2天，不要未收錢交貨給對方； ３：對於騙徒提供身份證副本，亦要核實真假，以免被蒙騙； ４：如有懷疑可致電警方防騙易「18222」查詢。

記者：廖傑堯