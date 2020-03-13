【法證先鋒IV】齒科法醫梁家駒聆聽死者「最後說話」　首位華人齒科法醫拆解《法證》系列

▲ 梁家駒認為穿上白袍就有一份責任為死者昭雪。

面對生命，我們忌諱自身的死亡，也畏懼親友的離去。但有一件白袍，卻賦予一份難以割捨的責任，一份克盡己職的使命感。全球首位華人齒科法醫梁家駒醫生入行32年，見證無數天災人禍的苦難，拼砌過死無全屍的遺體。在滿目瘡痍的悲涼下，仍然堅守崗位，只求「讓逝者安息，令生者釋然。」

從事牙醫及齒科法醫的梁家駒對行業認識深入，掌握法醫解剖調查細節。自首輯《法證先鋒》起，梁家駒已獲監製梅小青邀請為劇集擔任編劇，以及為專業技術場面演出，協助拍攝。

梁家駒接受TOPick專訪稱：「電視台對專業題材的劇集拍攝認真是好事，也是對觀眾的一種教育。起初我只做編寫工作，後來亮相幕前，發現原來拍攝與做訪問是兩回事。拍劇要面對多方面的鏡頭，又要記對白及表情，自己演得生硬要不停NG。」

▲ 梁家駒醫生畢業於港大牙科，後赴澳洲進修有關齒科法醫的課程。（陳智良 攝）

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法醫的現實與劇情對比

在《法證先鋒》系列內，戲劇化的案情加入知識性背景，梁家駒曾分別於劇內以面容重整技術及牙齒辨別死者方式，查出死者被害真相。

至於在現實工作中，齒科法醫的工作亦離不開先確認身份，後解剖檢查屍體並紀錄的步驟，驗屍過程約為1小時，若死因複雜則需數小時。

他界定拍劇與真實的分別：「有時我們在殮房工作數小時，但劇集的法醫一下便做完。」

至於《法證先鋒》系列的法證、法醫及警察私下是好朋友，並經常聚會，梁家駒說：「大家因為時常一同工作，確是非常熟悉，但就沒有劇中般頻密聚會，其實這都是戲劇效果。」

▲ 梁家駒希望以劇集做到教育大眾的效果，傳遞正確的訊息。（《法證先鋒》截圖）

零酬參演《法證先鋒》

多次參與《法證先鋒》劇本編撰及演出，梁家駒每卻分毫不收：「覺得不是這樣計，做法醫的其中職責是教育身邊人，所以除拍劇，也有我也在不同台的資訊節目出現。」

法醫的出現，代表社會上有「可疑的死亡」，工作雖然不是快樂的事，但梁家駒盼以其他途徑教導大眾，世界上絕對沒有完美的犯罪手法：「天網恢恢，疏而不漏，兇徒犯案只會為掩蓋罪證而不斷留下更多線索。希望劇集也可有警世作用，把正確的訊息給予大家。」

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齒科法醫的「快樂」

在外，梁家駒以法醫身份聆聽屍體說話，為死者平冤昭雪；在家，他是百年殯儀老字號「梁津煥記」的第五代繼承人，自幼歷盡人間離別的疾苦，為死者穿壽衣、蓋壽被。

只是長大後，在機緣巧合下入讀香港大學牙科，後往澳洲鑽研「齒科法醫」課程，成為全球首位華人齒科法醫。

▲ 梁家駒在劇集《法證先鋒》系列中每一輯均有演出。（微博圖片）

正因家中從事殯儀生意，梁家駒早對死亡司空見慣：「在這些地方長大，所以不會害怕，亦不覺得接觸屍體有甚麼特別。而且若害怕也做不了法醫，因為不能以任何身體特徵證明身份，才需在最硬淨的牙齒中提取DNA，所以齒科法醫多是處理死狀最奇怪的屍體。」

齒科法醫是梁家駒的副業，牙醫才是他的正職，他坦言沒可能靠齒科法醫的工作生活，一切都只因興趣使然：「以2018年數據計算，只有約3000至4000具要解剖的屍體，換然之要動用到齒科法醫的屍體更是少之又少。所以靠法醫工作為生是不可能，但我一直在堅持是因為它令我感到自己非井底之蛙。」

他補充道：「做法醫讓我認識世界各地的人，一同交流、一同開會，眼界及交際圈子都擴闊了很多。亦因為法醫的工作以第一身見證許多事發生，我希望把死狀可憐的人帶回家，幫助他們找回身份。做醫生開診所是我的維生工作，但助人後的成功與滿足感卻是錢買不到的快樂，所以我仍一直做法醫。」

▲ 陳煒與梁家駒在《法證先鋒4》合作。（陳煒微博圖片）

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逝者安息 生者釋然

梁家駒遇過許多駭人聽聞的案件，參與災難後屍骸遍野的救援，但縱然歷盡生離死別的更替，法醫的背後亦是一位普通人，也會有個人情感的投入。

1991年維也納航空空難，一架由香港飛往維也納的客機在曼谷墜毀，200多名乘客遇難。那年，梁家駒剛從墨爾本大學畢業，首次上陣的他從未目睹如此多的屍體，耳際卻已傳來死者家屬淒厲的哭聲叫喊，哀求他盡快完成鑑證，好讓他們把親人「帶回家」。

▲ 梁家駒堅持做法醫全因興趣使然，及令他增廣見聞。（陳智良 攝）

梁家駒一時間的情緒受牽動，內心沉重不安，只好致電學校教授，傾訴過後調整心情，終順利完成工作。

2004年南亞海嘯，梁家駒受命參與，幫助死者「回家」。大自然的威力前人類顯得如此渺少，他雖難受卻學懂：「工作後難過是很正常的事，最重要是調節，外出食飯傾計也是放鬆的好方法。」

「協助死者確認身份，處理死亡外的其他案件，讓逝者安息，令生者釋然是我們穿起白袍就有的一份責任。但我相信生老病死是人生必經階段，也是命運的安排，我可以做的事只有幫助他們。」

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工餘時間回饙社會

梁家駒工作上盡己所能為屍體說話，盼令他們早日回家；工餘時間他亦為智障人士檢查牙齒，又加入醫療輔助隊。在最近的新冠肺炎中，參與接載鑽石公主號上的港人、看守隔離營的前線工作等。他也讓15歲的兒子及13歲的女兒加入醫療輔助隊少年團，學習助人救人精神，以不同方法回饙社會。

訪問那天，陽光明媚，風光正好，梁家駒臉帶笑容，談論生死課題卻沒有一絲沉重：「我是很樂觀的人，常說如果明天我突然離開，已覺得這些年所做的一切無愧祖先，亦無愧於心。」

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記者：梁樂欣、陳家瑩