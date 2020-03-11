【口罩供應】DSE考生網上求轉售口罩　網民發起送口罩消毒用品救考生

▲ 有應屆DSE考生收到來自武漢的口罩不敢使用，大批網民即伸出援手送口罩應試。

新冠肺炎疫情持續下，應屆中學文憑試（DSE）筆試如期3月27日開考，考生需戴上口罩應考。教育局近日向應屆DSE考生派發50萬個口罩，但考生領取後發現口罩質素未如理想，除了質地透薄及有黃點，令考生不敢使用上網求救。網民見狀紛紛表示可以送出口罩，有公司更發起免費向考生派口罩及消毒用品。

有應屆DSE考生上facebook群組《將軍澳街坊經濟圈》求救，因他收到教育局派發的口罩是來自武漢，令他感到害怕不敢使用，但他需應考11日，加上近日密密補習，口罩需求量大，

希望有人可以賣口罩畀我考dse，budget 4蚊個。

湖北產地 武漢出口

該名考生收到的「武漢口罩」全白色，印有LyncMed字眼。翻查資料顯示，LyncMed品牌的口罩產地是湖北，武漢出口，口罩有3層。

帖文刊出不足一小時，已有大批熱心網民表示可以送上口罩，並為他打氣。有媽媽網民指，女兒也收到同一批口罩，質地好薄，不敢讓女兒使用，「仲要每日得一個，後備都冇。」亦有人稱，該批口罩比俄羅斯批次的口罩好，著考生不必太擔心。

考生見狀非常感動，每人送一個給他已經夠用，感謝網民熱心支持，有剩餘可以轉贈其他同學。

有公司向考生派健康福袋

有經營共享空間的公司亦在facebook專頁發起「和DSE考生一起抗疫」行動，將會向500名DSE考生免費派發健康福袋，每個福袋內有10個口罩及少量酒精消毒用品，合共5,000個口罩。先報先得，送完即止。

【口罩供應】DSE考生質疑考評局派有黃點過期口罩 教育局：口罩由物流署提供

責任編輯︰林綺玲