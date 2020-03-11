【PN退學潮】屯門宏廣幼稚園PN班8成人退學　7月31日結束營運校監冀接手辦學

▲ 位於屯門的宏廣國際幼稚園及幼兒園PN班退學人數多達八成， 加上租金上調，校方宣布將於本年7月31日後結束營運。

新冠肺炎疫情持續，教育局宣布全港中小幼學校繼續停課，不早於4月20日復課。有不少幼稚園出現退學潮，位於屯門的宏廣國際幼稚園及幼兒園（下稱宏廣）今日（11日）發出信函，指該校學前班（PN班）退學人數多達八成， 加上租金上調，校方宣布將於本年7月31日後結束營運，不過校監有意接手辦學，期望學校順利過度。

7月31日後結束營運

據宏廣發出的信函寫道，學校自2月份開始退學人數不斷上升，PN班退學人數更達8成，加上來年租金上調，學校在財政困難下，校董會只能作出沉重決定，本年7月31日後結束營運。

宏廣校長周雯茵接受TOPick訪問時表示，校董會昨晚（10日）與她及教職員會面，宣布學校將結束營運的消息，校方於今早向學生及新生家長發出信函，又於校內互聯網發出消息。周校長指2月初校方仍抱觀望態度，至教育局宣布不早於4月20日復課後，陸續收到家長的退學申請。

周校長指學校於2012年創校，她於該校任職5年半，對於學校即將結束營運，她與老師們都感到不捨。她明白PN班小朋友年紀小，抵抗力較弱，家長對於讓孩子上學更為擔心，因此PN班退學人數亦較多，截至2月29日多達8成PN學生退學。適逢本年8月起學校面臨加租，校方只能無奈結束營運。

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校監冀接手辦學

現時宏廣PN半日班學費每月$4,560，PN全日班學費則為$7,050，全年需繳12個月學費。校方正向教育局申請3月學費減半，以減輕家長的負擔，有待教育局審批。

宏廣的辦學團體結束營運學校，不過校監高美宜有意接手繼續辦學。周校長表示，高校監有辦學熱誠，希望將學校教育延續下去。校方將於今午3時起發起師生、家長、舊生聯署行動，希望向教育局表達校監接手營運的意向。她預計聯署行動持續至本周六3月14日結束，為了處理聯署事宜，學校近日將開放至晚上9時。

周校長補充，高校監將以個人名義申請繼續營運學校，若獲教育局批准，學校校名、校舍、教職員、課程等一切不變，她希望學校7月31日後可順利過度。

此外，校方已獲教育局協助，提供該區學額空缺資料予家長，校方亦樂意推薦學生到其他幼稚園或幼兒園就讀。校方請已繳交來年留位費用的約280名新生家長，填妥連同通知函寄出的申請退款表格，於3月30日前寄回該校。學校將於4月底前聯絡家長安排到校領取全數退款。

由學校公布消息至今，周校長指收到很多家長來電查詢，但暫時未有人問及轉學事宜，更多家長欲了解學校的去向。

記者︰駱秀玲