【新冠肺炎】有調查指7成家長擔心子女學習進度受停課影響　傾向同意縮短暑假

▲ 立法會議員陳凱欣（左）早前訪問1548名有子女的家長有關學校停課及復課安排的意見，結果顯示，近7成受訪家長表示擔心或十分擔心子女的學習進度受停課影響。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，教育局早前宣布不早於4月20日分階段復課，停課時間長達79日，打破沙士期間的51日紀錄。立法會議員陳凱欣認為雖然教育局多次呼籲停課不停學，但網上學習存在局限，陳凱欣早前與調查機構合作，調查有關家長對學校停課及復課安排的意見，結果發現近7成受訪家長表示擔心或十分擔心子女的學習進度受停課影響。

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立法會議員陳凱欣早前聯同調查機構合作，以隨機電話訪問1548名有子女的家長有關學校停課及復課安排的意見，調查結果顯示，近7成受訪家長表示擔心或十分擔心子女的學習進度受停課影響；有7成受訪家長傾向同意縮短暑假。

另外，當問及受訪者復課前需要優先考慮的因素時，逾半受訪者認為疫情控制情況是復課前應優先考慮的條件，其次是有21%受訪者認為是學校的防疫措施，及有15%受訪者認為是供應學童口罩必須足夠；在不同組別當中，有7成半中學生的家長表示擔心子女學習進度，屬比例最高，其次是小學組別，佔65%。

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陳凱欣認為，問卷結果反映適齡學童的家長可能正因為子女長時間停課而面臨兩難局面，「一方面擔心子女的學業進度會受持續停課影響，另一方面則擔心復課會令子女的感染風險增加」。她表示，線上學習並非靈丹妙藥，絕不能取代學校學校環境，學生在家學習會影響其社交活動發展、生理時鐘及情緒等，尤其中六學生需應考文憑試（DSE）可能是中學組別家長特別擔心的主因，「中六學生失去校內資源及老師幫助下，應屆考生形同自修生」。

陳凱欣認為，教育局對於暑假是否需要縮短或補課以追回學習進度等安排並未有清晰指引，

距離4月20日只剩下的時間不多，但教育局至今仍未有全面計劃，令人感憂慮。

她認為當局應盡早就相關安排諮詢學校及教育界人士，並盡早公布詳情，讓校方、家長及學生可做好準備。

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鳳溪第一小學校長朱偉林表示，雙習基層家庭的家長未必能夠留在家中照顧子女，令他們在工作期間因擔心子女的日常生活而壓力倍增，而部份家長因被逼停工留家照顧子女，導致「手停口停」收入減少，增加家庭經濟負擔；而針對學童學習進度方面，他指出若到復課日期，按現時制度跨境的湖北省學童返港需接受隔離14日，形容「有學返不得，有家歸不得」，擔心該些學童會較本地學生學習進度落後，拉遠成續差距，造成不公平問題。

政府早前指會提供一筆過額外津貼助所有學校添置防疫物資，按學校類別和規模而定，每校可獲10,000元至25,000不等。朱偉林指，學校雖然獲得25,000津貼，但形容絕對不足夠，

一個口罩至少3至4元，而一個人一日需要配戴至少兩個口罩，再加上要購買酒精搓手液及其他防疫用品，金額不足可想而知。

他更坦言「即使25,000元的3倍都不足夠」。

陳凱欣表示，學校需要為兒童、中童及成人分別採購3款口罩，在物資不足的情況下十分困難，她認為政府應提供資源予學校，令校方可專注安排停課下學生學習的計劃上。

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記者：洪芷晴