【愛兒遺物】港爸乘九巴遺亡兒出世紙及葬紙　連登巴打不眠不休助尋失物惜無功而還

▲ 有爸爸坐巴士往屯門留下黑色背囊，內有亡兒的文件，網民發起行動希望幫他找回。

近日有港爸乘搭巴士往屯門遺下背囊，他發現後立即乘車追巴士，已發現背囊不見了。他在連登發帖，希望找回背囊內亡兒的出世紙及葬紙，物品對他來說是對愛兒一種思念。一眾連登巴打幫助找回失物，有的找九巴朋友幫忙、有的在落樓幫助尋找、有的在各大網絡轉載帖子，希望發動網絡力量找回物品，昔截至現時止，仍未尋回有關物品。

於3月10日（昨日），在連登討論區，有網民 發帖尋找失物帖文，標題為「急 有冇人係61x執到黑色背囊入面有我個仔出世仔同葬紙 」。有關帖文有大量連登巴打絲打留言及推文，希望出分力助發帖爸爸找回亡兒物品。

【結局大逆轉】19歲亡兒骨灰連財物被偷 父母哭求歸還骨灰竟收小偷來電

遺下亡兒出世紙及葬紙

整合事件經過，發帖爸爸於3月10日晚上約6時半，乘坐由九龍城碼頭往屯門市中心方向的九巴61X，他坐在上層由尾數上前第三行靠走廊位置，大約7時半到達屯門公路轉車站並下車。下車後，他發現遺留了adidas 黑色背囊，背囊的 logo甩掉褪色。

大概5分鐘後，他坐車去屯門市中心，希望追到剛才的巴士，而他到達屯門市中心時，上了剛剛到站的61X九巴，已經找不回背囊，他相信被人取走。他非常焦急及自責，不斷說對不起︰

求求下大家 ，入面有我個仔出世紙、葬紙，淨係想要返啲文件，全部都係正本，對唔住！執到的話，求下你拎去巴士總站，對唔住，幫我一次……

【骨灰漂流】骨灰漂流瓶擱淺沙灘 藏母親為亡兒圓環遊世界夢感人故事

網民安慰及幫忙尋找

網民爸爸失去愛兒傷心，留下物品感到不知所措，發帖的資料有點散亂，很多網民替他焦急及感心痛，整合資料助他找回失物，有感連登充滿愛，網民體諒並安慰他︰

唔使太緊張，出世紙同死亡證都係副本嚟，去出生登記處申請可以再拎返，兩種我都試過申請再攞，同本身果張一模一樣。有關文件是回憶及紀念，唔係實際用途，當然搵得返就最好。

一眾連登網民用不同方法幫忙，包括去各大Facebook地區群組、Telegram發帖，又有屯門街坊落樓幫忙尋找，有人查看了由豐景園到友愛再到返屯市的垃圾桶，可惜未有發現，呼籲大家幫手看看地下、暗角、草堆及垃圾桶會否有背囊。

再聆聽一次亡兒的心跳聲 媽媽淚流不止：能感到他仍活著

呼籲屯門街坊幫忙

另有車長朋友幫忙，網民查找出當天 61X巴士最少出過13部車，7架是金巴車身、6架是紅身車身，並附有車牌等資料，希望發帖爸爸能記當刻的架巴士車身顏色，而他表示不記得。

截至現時，發帖約18小時，爸爸仍未能找回背囊內的亡兒文件，希望一眾好心人幫忙留意，可聯絡該名爸爸或直接交給屯門市中心巴士總站的站長。

【遺愛人間】女兒車禍亡兒子病逝 夫婦先後捐出女兒及兒子器官救人

責任編輯︰顏紫燕