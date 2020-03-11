【口罩工廠】Mask Factory今日下午5時開售口罩　與OK便利店合作可到250分店取貨【內附運費詳情】

▲ Mask Factory與OK便利店合作。

Mask Factory口罩工廠3月11日，今日下午5點正式開售。該公司繼早前與物流公司Pickupp合作後，今日又公開與OK便利店成為取件合作夥伴，只要支付運費，就可以到OK便利店取口罩。

可選便利店取貨或速遞

口罩工廠今日（11日）在Facebook上宣佈，與OK便利店成為取件合作夥伴。成功購買口罩後，可以在OK便利店旗下超過250間店鋪取貨，不過就要支付運費：

50片裝運費HKD12元

20片裝運費HKD8元

該公司昨日（10日）亦宣布與物流公司Pickupp合作，為用戶將口罩速遞送上門，每單運費為HKD$28，工商住宅劃一收費。

▲ Mask Factory與OK便利店合作。 （圖片來源：Mask factory口罩工廠 Facebook）

推出全面保護方案

口罩工廠亦特別推出《全面保護方案》，讓各會員不用再在外面跟別人搶口罩和買貴口罩。方案分為3個月和6個月計劃，只要將第一盒產品放進購物車之後，即可參加此計劃，Mask Factory口罩工廠將於市民訂購的第一盒口罩發貨之後的下一個月開始，每月以市民指定的時間，準時送到指定地點取貨。

有關《全面保護方案》的價錢，即睇：【口罩工廠】Mask Factory推出《全面保護方案》 確保會員每個月定期送口罩上門

口罩工廠將於今日下午5點正式開售，special edition特別紀念版20元20個一盒，平均一元一個。已登記為口罩工廠的會員，要留意由口罩工廠發出的eNewsletter邀請碼，屆時可以用邀請碼登入網站，即可購買，數量有限售完即止。

之前已註冊成為會員的朋友，可按此連結檢查是否註冊成功。

【口罩工廠】Mask Factory今日下午5時開賣每盒售20元 口罩可速遞送上門

責任編輯：王俊賢