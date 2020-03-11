【新冠肺炎】國泰確認CX320一名機艙服務員初步確診　

▲ 國泰確認CX320一名機艙服務員初步確診。（資料圖片）

國泰發言人指，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發令公司和乘客深感憂慮，得悉一位曾於3月7日由馬德里往香港CX320航班上執勤的機艙服務員，初步確診感染新冠肺炎，仍等候當局的最終確認，並繼續就該個案與衛生防護中心緊密聯繫。待接獲進一步消息後會提供更多資訊。

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該機艙服務員現正接受適切的醫療診治，國泰表示會提供一切必須的支援，正積極協助於該航班執勤的機組人員，並建議他們衞生防護中心進一步通知前留在家中、定時檢查體溫及監察是否出現病徵。所有相關的機艙服務員同事，於3月8日CX320航班返抵香港後並沒有於任何航班上執勤。

國泰指出如果有員工確診染病，會按照衞生當局的指示協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的人士，也會繼續就該個案與衞生當局緊密合作，而有關客機已按香港港口衞生署及國泰集團的嚴格標準進行撤底清毒。

同時已使用世衞及國際航協推薦的產品進行深層清潔及消毒，符合香港港口衞生署的所有要求，範圍包括客艙內多項裝置如個人電視屏幕、餐桌、嬰兒搖籃桌及機身各處扶手裝置等，並會更換所有座椅椅套，另外亦會為機艙內裝置表面和所有廚房設備消毒、徹底清潔洗手間和地氈等等。

國泰指出，航機在機艙內採用的高效微粒子空氣過濾系統(HEPA)，能有效過濾逾99.999%的塵埃微粒及污染物，如病毒和細菌，以確保機艙空氣質素維持在最佳水平。

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責任編輯：伍瑋瑋