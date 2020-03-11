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【新冠肺炎】港鐵引入雙氧水機械人殺冠狀病毒　4小時可自動消毒列車車廂

社會 15:13 2020/03/11

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

港鐵引入20部不同大細的「雙氧水霧化消毒機械人」加強車廂消毒。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，港鐵因應鐵路環境，度身訂造「雙氧水霧化消毒機械人」加強消毒，強調可殺死2019新型冠狀病毒、金黃葡萄球菌、大腸桿菌、伊波拉病毒等惡菌。

港鐵首階段引入20部機械人，放置於各車廠，應用於列車車廂消毒。透過物理加壓，霧化雙氧水至特定濃度，深入接觸較難觸及的細微縫隙，消滅病毒及細菌。港鐵稱，機械人可遙控運作或使用預設導航進行消毒，清潔8卡列車車廂需約4小時。

港鐵車務總監李家潤稱，當列車返回車廠後，需先關閉列車車門和冷氣系統後，機械人即可於車廂內進行更深層次清潔，全列8卡車廂需約4小時完成清潔程序，之後要用1小時讓雙氧水揮發，殺死細菌。

除了使用消毒機械人，港鐵亦會定期以1:99稀釋漂白水消毒車站及車廂，清潔人員也會加密更換及清洗冷氣隔塵網。

港鐵也研究在布質座椅上，包括東鐵綫頭等、機場快綫列車及高鐵列車上，噴上抗菌塗層。

另外港鐵將利用理大研發的納米纖維原料，自主生產口罩予員工使用。李家潤稱，口罩生產機已抵達九龍灣車廠，將改建一個無塵工作間，料今年下半年可生產口罩，日產約數萬個。

記者：吳卓峰
 

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