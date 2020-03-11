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【筍工來了】英窗簾公司聘睡覺專員　瞓1個月最高可賺24萬【內附申請連結】

職場 15:52 2020/03/11

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

如果有機會可以一邊上班賺錢，一邊睡覺，呢種絕世筍工你又有沒有興趣？

相信香港不少打工仔都試過，一上班就「樁眼瞓」，吃完飯又飯氣攻心昏昏欲睡。如果有機會可以一邊上班賺錢，一邊睡覺，呢種絕世筍工你又有沒有興趣？近日英國窗簾公司Hillarys，就在網上進行招聘，邀請喜歡睡覺的打工仔，擔起「睡覺專員」的職責。

Hillarys早前在其官方網站，發布招聘廣告，尋找睡覺專員進行睡眠實驗。資料顯示，該實驗主要研究光線和聲音如何破壞睡眠質素，公司會使用遮光窗簾及不同變化的光線和聲音，參加者只需在睡眠期間佩戴睡眠監測設備，再要求參加者填寫問卷調查，讓Hillarys了解不同的狀況會如何影響睡眠質素。

Hillarys早前在其官方網站，發布招聘廣告，尋找睡覺專員進行睡眠實驗。（Hillarys圖片）

Hillarys的招聘廣告亦提到，月薪最高為24,000英鎊（約24萬港元），包含旅行費用。但目前專員的工作時間只需15天，所以按照比例，參賽者將獲得為期15天的薪金（未計算旅行費用），即大概1,428英鎊（約14337港元）。但公司亦表示，有機會需延長實驗時間。

>>>【筍工來了】初創請人瞓覺　連續100日瞓9小時賺1.2萬【內附申請連結】

>>>【筍工來了】紐約機構聘探索專員　包食住玩三個月

而目前Hillarys已開放報名，截止報名日期為英國時間2020年4月9日23:59，4月10日就會公布結果。但值得注意的是，被選上的參加者需到英國諾丁漢 （Nottingham）的Hillarys辦公室進行睡眠實驗。對職位有興趣的人，可到官網「www.hillarys.co.uk/static/sleep-executive/ 」填寫個人資料如姓名及電郵地址，並告訴Hillarys你的優勝之處。

責任編輯：曾曉汶

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