【口罩工廠】Mask Factory今日下午5時開售　7條Q&A解構購買攻略

▲ Mask Factory口罩工廠今日下午5時開售，7條Q&A解構購買攻略。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，港產口罩Mask Factory口罩工廠今日（11日）下午5時正式開售，special edition特別紀念版20元20個一盒，平均一元一個。Mask Factory口罩工廠在開售前，列出7條Q&A，解構購買攻略。

【口罩開售】Mask Factory開售本土口罩 $20一盒1分鐘逾11萬人網上排隊

Mask Factory口罩工廠在其facebook專頁發帖列出7條Q&A，

是否一定要有驗證碼才能登入網站，為何要用驗證碼？

必須要有驗證碼才能進入網站，原因是希望可優先照顧會員為先，藉以控制人流，但因註冊會員人數眾多，大部份會員亦沒去留意自己的電郵信箱是否把邀請碼的電郵掉到垃圾郵箱，或開啟了過濾郵件功能，故決定關閉驗證碼功能。

【口罩工廠】Mask Factory口罩工廠3月11日下午5點開售 20元一盒平均1元1個【附登記連結】

如何購買？

3月首輪推出的產品為《特別紀念版》，$20一盒共20個口罩，口罩為公司之B95型號，該型號細菌過濾率達95%，產品亦經過安全認證。當將第一盒產品放入購物車之後，將會看到3個月及6個月兩個方案的介紹，只要按進去，便可購買你心水的保護方案，之後結帳，選擇物流供應商即可。

可否自取？如一家人同時購買可否同時計算運費？

將於全港250間OK便利店設自取點，各位可於OK自取，費用為8元和12元，分別是20個裝及50個裝的價錢（原價分別為$15和$20）。另送貨上門服務，由Pickupp Hero送貨上門，但因運費計算是由盒裝大小來計價的，故每盒價錢為$28。自取點及送貨上門的運費均是到付。

【口罩工廠】Mask Factory今日下午5時開售口罩 與OK便利店合作可到250分店取貨【內附運費詳情】

送貨時間

選擇購買的時，可從產品中選擇每月的上、中、下旬為「初步時間」，亦會有存貨量的計算，先到先得。亦可按照顧客指定物流來選擇收貨日期。如過了取貨時間的限期仍未去取貨，就代表放棄該盒口罩。如選擇送貨上門，pickup hero會按照顧客選擇的初步時間內，發送短訊，只要在指定時間內在家接收就可以，一樣是運費到付。

【口罩工廠】Mask Factory今日下午5時開賣每盒售20元 口罩可速遞送上門

甚麼是全面保護方案？

為免會員要每個月排隊搶口罩買貴口罩，故推出3個月和6個月方案，讓會員每個月準時可以於指定地點收到你所定的指定型號口罩。詳情即睇：【口罩工廠】Mask Factory推出《全面保護方案》 確保會員每個月定期送口罩上門

在購買時要登記甚麼資料？

不會登記會員身份證號，但為確保貨物安全，將會要求顧客輸入有效收貨地址，如選擇去OK自取點，亦不想公開地址，可選擇性去填寫。另確定於購買後亦需要驗證手機號，可確保物流供應商能找到顧客。

有關產品認證

關於原材料，本公司產品所用的不織布原材料均有由原產地的認可，當中部份亦有由Nelson Lab發出的證書及ISO的MSDS，可證明其功能性。而底面料的不織布亦有其工廠廠房的認可資質。關於成品，由本公司製作及首輪發售的B95，均有由Hong Kong Standard的衛生安全檢驗認可，以及過濾層的檢驗，來證實過濾層的有效指標。另有一些比較高階的產品正在審核ASTM、EN等不同的國際認證來讓大家安心使用。

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責任編輯：羅嘉欣