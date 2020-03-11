【世界觀】方東昇自《長命百二歲》低調復出　金句王展才子幽默食字講疫情

▲ 「金句王」方東昇低調復出，主持專題節目不忘食字展幽默感。

無綫新聞主播方東昇一向都有「金句王」之稱，近年有份擔綱的節目如兩輯《長命百二歲》均吸引網民注目。近日方東昇低調復出，為無綫新聞的專題節目《世界觀》擔任主持，時間需短仍能夠攝位講金句，方東昇果然厲害！

入行超過20年的無綫新聞主播方東昇，當年為節目《世界零距離》擔任旁白，憑其風趣幽默的風格獲觀眾喜愛，更因為他不時爆出食字金句，而被封為無綫「金句王」。

近日無綫決定停播香港電台製作的節目，六點半新聞報道時段加長，同時亦於新聞及天氣報告中間、約晚上七點二十分，加插專題節目《世界觀》，本來節目由另一主播馮兆寧主持，近日換上方東昇擔綱。

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▲ （影片截圖）

《世界觀》節目於本週一（3月9日）開始，逢星期一至五晚同一時段播出，方爺方東昇以短短數分鐘向觀眾講解近日於世界發生的大事。過去兩集分別以「意大利疫情」及「原油減價戰」為題，方東昇的主持角色大部份為旁白的工作。

雖然節目只得短短數分鐘，但亦阻擋不住方東昇發揮金句王的魅力，當中他曾經講到：「口罩擋得住飛沫，未必『罩』得住恐懼。」

方東昇又有借用三國典故「關羽大意失荊州」來講及意大利的疫情：「有專家認為，如果歐洲各國不汲取意大利的教訓，加強防疫，可能出現骨牌效應，大意失『歐洲』。」

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▲ （影片截圖）

在原油戰一集方東昇又講到：「世界從來不平安，貿易戰、科技戰、貨幣戰，現在還有疫戰，豈料未打完，又出現世界石油大戰。」

雖然節目已經播出兩集，但由可能由於時間短又缺乏宣傳，甚少觀眾有留意到。身為方東星粉絲的觀眾記得要留意星期一至五晚於六點半新聞報道後的《世界觀》。

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