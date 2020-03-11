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工聯會促抗疫基金加碼　倡以稅務優惠鼓勵減租

政治 16:15 2020/03/11

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

工聯會約見政務司司長張建宗，要求300億元防疫抗疫基金加碼。（工聯會Facebook）

因應新冠肺炎疫情影響，港府推出300億元防疫抗疫基金，但一直有聲音批評，基金覆蓋範圍有限。工聯會今日（11日）就基金事宜，與政務司司長張建宗會面，要求港府加碼。

工聯會立法會議員黃國健表示，受疫情及近日國際金融市場波動，未來香港經濟或大受衝擊，打工仔所受的影響恐更嚴重，如出現減薪、失業等，而財政預算案中雖然公布派發1萬元，但來港不足7年的市民卻未能受惠，建議港府以其他方法，向上述人士提供協助。

議員郭偉強建議，港府設立失業援助金，因預期市道繼續低迷，經濟應要長時間才能反彈，而且難靠旅遊業及自由行，故設立援助金能加快提供幫助，政府亦應向地產商提供稅務優惠，作業主減租的誘因。

議員陸頌雄認為，仍有不少地方需要補漏拾遺，指出商廈的清潔及保安人員，未能受惠獲得津貼，又稱旅遊業的前線員工亦未獲支援，建議港府提供免息貸款，而大部份為個體戶的小巴及的士司機亦未有覆蓋，認為港府應延長燃料補貼計劃，助他們渡過難關。

另外，議員何啟明擔心復學後，市面上學童口罩不足以應付需要，要求政府作出跟進，如特別資助廠商生產兒童口罩。

 

責任編輯：陳宛彤

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