【新冠肺炎】港大醫學院病毒快速測試2小時有結果　全球超過40個國家使用

▲ 潘烈文教授表示指繼2003年沙士爆發以來，港大研究團隊一直沒有停下腳步，致力於新興傳染病的基礎研究。（資料圖片）

疫情持續，全球105多個國家及地區均有確診個案，近日香港大學醫學院開發出用於檢測新型冠狀病毒的快速核酸擴大檢驗測試，並已發放到全球超過40個國家的公共衞生實驗室，測試可以在2小時檢便得出結果，埃及、柬埔寨和尼泊爾等地更成功使用此測試找出當地的確診患者。

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該快速測試由港大醫學院公共衞生學院公共衞生實驗室科學分部朱嘉永博士、潘烈文教授、裴偉士教授於今年一月成功研製，並免費為世界各國的實驗室提供相關參考資料及試劑，讓他們可以及早識別新型冠狀病毒的確診患者，為應付疫症作出準備。

測試以「即時逆轉錄—聚合酶鏈式反應」（RT-PCR）為基礎，旨在檢測病人的病毒核糖核酸（RNA）。研究人員會先從病人身上採集樣本，提取當中的基因，並透過與病毒相關、用以識別當中獨有排序的「引子」去促使相關的基因片段擴增，再以脫氧核糖核酸進行檢測。這種測試方法的優點在於它的高靈敏度，即使樣本只含有極微量的病毒RNA，也可以在2小時內被檢測出來。

▲ （網上圖片）

內地於2020年1月10日公佈SARS-CoV-2的基因圖譜，港大醫學院公共衞生團隊隨後僅用了6天時間，便開發出SARS-CoV-2的「引子」和「探針」，並將相關研究成果分享予全球各地。到目前為止，已有40多個國家的公共衞生實驗室收到港大開發的快速測試。埃及、柬埔寨和尼泊爾等國家，均藉此快速測試成功找出當地的確診病人。

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港大醫學院公共衞生學院公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文教授表示，繼2003年沙士（SARS）爆發以來，研究團隊一直沒有停下腳步，致力於新興傳染病的基礎研究。團隊在處理SARS、中東呼吸綜合症（MERS）和豬流感等多次傳染病危機期間累積經驗及知識，有助成就港大醫學院立足於全球公共衞生防疫的最前線。透過與世界分享第一手科研成果，希望可以與全球攜手，共同應對新型冠狀病毒疫情。

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責任編輯：郭家穎