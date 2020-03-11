【豪宅曝光】謝霆鋒王菲愛巢意外曝光　貓奴霆鋒超大客廳陪主子玩樂

▲ 霆鋒豪宅曝光。

為人低調的39歲藝人謝霆鋒，近日於「鋒味」專頁公開與愛貓Miso的互動影片，意外令謝霆鋒王菲愛巢曝光，剛榮升貓奴的謝霆鋒更化身主子的坐毯，從影片可見謝霆鋒的客廳已被主子「攻佔」。

▲ 霆鋒化身主子的椅子。（影片截圖）

化身貓奴

霆鋒在「鋒味」專頁分享與愛貓Miso在家玩耍的影片，可見在平日cool爆的霆鋒，在主子面前也要放下身段，以一身家居服拿著貓玩具逗Miso高興。

片中可見霆鋒的豪宅，原本以簡級約風格為主調的超大客廳，放滿與裝潢格格不入的貓貓玩具、貓架、貓床等。

▲ 霆鋒不斷吸引愛貓。（影片截圖）

據悉霆鋒小時候患有哮喘，因此喜歡動物的他直至去年才榮升貓奴，慈父的神情表露無違，甚至化身Miso的專屬椅子。影片吸引不少粉絲關注，大讚霆鋒對貓貓十分溫柔。

▲ 霆鋒客廳佈滿主子的生活用品。（影片截圖）

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個性廚房

近年愛上烹調的霆鋒，在較早前拍攝煮食教學節目《鋒味》時，曾邀請台灣歌手林俊傑到家作客，令到霆鋒的英倫風格廚房曝光，當中的廚具、調味料應有盡有，也是霆鋒經常招呼朋友的法寶。

▲ 霆鋒的廚房非常講究。（影片截圖）

事實，霆鋒在中港有不少物業，他在2018年曾豪擲8,500萬，購下淺水灣道怡峰一個近2,000呎單位送贈給父親謝賢，後來該物業轉至他名下。

▲ 霆鋒閒來愛邀請歌手好友在家中玩音樂。（影片截圖）

此外，鍾愛結他的霆鋒，亦曾為了收藏結他，而購入一個單位，讓每支結他有足夠躺著的空間，對於每把結他的故事十分了解，霆鋒曾在節目，帶歌手林俊傑遊覽這間結他單位，只見全屋都是擺滿樂器，令不少網民羡慕不已。

▲ 霆鋒特地為心愛結他買一間屋收藏。（影片截圖）

外遊後自我隔離

受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，不少明星選擇到國外避「炎」，早前有網民在微博瘋傳在日本北海道巧遇霆鋒、陳奕迅一行人滑雪的照片，當中更有一名紅帽女子外形酷似王菲，因此推斷謝霆鋒與王菲拍拖避「炎」。

▲ 近日網民在日本機場捕獲謝霆鋒陳奕迅，王菲亦疑似在場。（取自微博）

現時回到香港的霆鋒亦自我隔離，留在家中弄貓為樂，享受寫意人生。

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