【新冠肺炎】新華埃及團全中招　患者居德福花園、麗港城

▲ （陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心及醫管局下午公布本港最新疫情，確診6宗個案以及3宗疑似個案，初步陽性的個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，第122號個案，是一名22歲空姐住在小瀝源曾乘坐CX320，因為內地曾有確診乘客，她曾接待東莞的患者，在檢疫中心發燒，而安排入院。她在3月6日出現流鼻水，3月9日出現發冷情況。她乘坐的機由3月7日西班牙返港，她在潛伏期曾到阿姆斯特丹。

123至127號個案都是涉及新華埃及旅行團，昨日已確診3宗，今日再確診5宗，該團9位人士屬於確診或初步確診，有一位團友的化驗呈陽性。123宗是57歲男士青山公路，參加旅行團。3月7日返港，3月8日發燒及咳嗽，由於是食環署的管工，潛伏期曾上班及與同事吃飯，其太太入院仁濟醫院，初步陽性。

124號個案，女患者是119號埃及男患者的太太，3月6日有咳嗽流鼻水。125號德福花園的導遊受感染，曾發燒入聯合醫院，返港後曾與親友拜山活動。126及127號，居於藍田麗港城的一對63歲夫婦，活動範圍主要是去街市。

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衞生防護中心總監黃加慶指，特區政府昨日（10日）宣布，對於法國(布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區)、德國(北萊茵－威斯特法倫州地區)、日本(北海道)、西班牙(拉里奧哈、馬德里及巴斯克地區)及意大利全國發出紅色外遊警示。衞生署對抵港旅客會加強衞生檢疫安排，3月14日凌晨凌時開始，向抵港前14天曾到過有關國家的人士，發出檢疫令。昨日亦發信全港醫生，更新了懷疑個案的準則。

黃加慶又表示了解有關私家醫生及化驗所對於深喉化驗有疑惑，衞生署轄下13間診所會協助收集樣本，在港九新界都會有，已通知私家醫生有關安排，病人可以將樣本由明天（12日）開始交予有關衞生署診所，希望加強監測後，可以了解病毒在社區的流行情況。

黃加慶指出近日不少個案都是輸入個案或者因為輸入個案引起的感染，呼籲市民勿外遊或者延遲外遊計劃

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記者：伍瑋瑋、郭家穎