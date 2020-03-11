【口罩開售】Mask Factory開售本土口罩　$20一盒1分鐘逾11萬人網上排隊

▲ 口罩工廠今天下午5時開售，網站逾11萬人排隊。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，各地出現口罩荒，市民四出撲口罩。本土口罩Mask Factory口罩工廠今天下午5時開售，每人限購1盒，TOPick記者準時5點登入，網頁便出現「現正網絡比較繁忙，請稍後片刻」，搶購情況非常激烈，網站逾11萬人排隊。

今天下午5時發售的口罩屬「special edition 特別紀念版」售價為20元，20個一盒，即平均1元一個。TOPick記者早前已登記成為Mask Factory 會員，輸入使用者名稱及驗證碼後網頁出現「現正網絡比較繁忙，請稍後片刻，因在站內購買的會員眾多，按照你現在排隊的順序，並不一定能選購到我們的產品，敬請體諒！」，網站逾11萬人排隊。

【口罩工廠】Mask Factory今日下午5時開售口罩 與OK便利店合作可到250分店取貨【內附運費詳情】

口罩工廠早前表示，因平均分配資源及初開始產能有限，未能照顧全部人，所以只能每人限購一盒及加入一次保障計劃。

【口罩工廠】Mask Factory今日下午5時開售 7條Q&A解構購買攻略

推出全面保護方案

口罩工廠亦特別推出《全面保護方案》，讓各會員不用再在外面跟別人搶口罩和買貴口罩。方案分為3個月和6個月計劃，只要將第一盒產品放進購物車之後，即可參加此計劃，Mask Factory口罩工廠將於市民訂購的第一盒口罩發貨之後的下一個月開始，每月以市民指定的時間，準時送到指定地點取貨。該公司亦正式宣布，與物流公司Pickupp合作，為用戶將口罩速遞送上門。詳情請看:【口罩工廠】Mask Factory推出《全面保護方案》 確保會員每個月定期送口罩上門

Mask Factory 共提供 6 款規格的口罩，規格由低至高分別是：B95、P95、B99、P99 及 V99。今天開售為「special edition 特別紀念版」，口罩為 3 層設計，是該公司之B95型號，該型號細菌過濾率達95%，產品亦經過安全認證。

【口罩工廠】Mask Factory口罩工廠3月11日下午5點開售 20元一盒平均1元1個【附登記連結】

開賣口罩規格全覽:

型號：B95

過濾層具備原產地以 ASTM：F2101-01 規格測試之報告，細菌過濾達99%

型號：B99

過濾層獲得美國標準 Nelson Lab 認可 BFE99 之證書

(BFE>99% 細菌過濾達大於99%) 接近全面過濾3微米或以上的微粒

型號：P95

過濾層獲得美國標準 Nelson Lab 認可 PFE95 之證書

(BFE+PFE>95% 顆粒過濾率99%) 可過濾細菌和微粒 0.1 微米

型號：P99

過濾層獲得美國標準 Nelson Lab 認可 PFE99 之證書

(BFE+PFE>99% 顆粒過濾率99%) 可過濾細菌和微粒 0.1 微米

型號：V99

過濾層獲得美國標準 Nelson Lab 認可 VFE99 之證書

(BFE+PFE+VFE>99% 病毒過濾率 99%)防護效果最好，可過濾細菌、微粒和病毒 0.1 至 5 微米

責任編輯：羅嘉欣