法國片《特殊人生》守護自閉症者　暖男英雄彰顯人性光輝

▲ Bruno和Malik多年來的非傳統合作關係，守護了不少自閉症兒童和青少年，並訓練他們能融入社會，展現特殊人生。

家有自閉兒的家長心路歷程，可歌可泣，並非每個父母都能馬上接受孩子的「與眾不同」，何況是外人？

憑2011年法國片《閃亮人生》（The Intouchables）嶄露頭角的法國雙導演Éric Toledano和Olivier Nakache，新作《特殊人生》（The Specials），卻講述兩名平凡英雄擁有無比愛心，多年來關顧一班自閉症及低下層青少年的成長，延續前作彰顯人性光輝、傷健共融的命題。

▲ 法國導演Éric Toledano和Olivier Nakache因認識兩位平凡英雄Stéphane.Benhamou與Daoud Tatou，才受啟發拍出《閃亮人生》而在影壇嶄露頭角。

改編自真人真事的寫實喜劇片《特殊人生》，講述紙醉金迷的法國巴黎，仍然有一班瑟縮於醫院的自閉症兒童和青少年等候被照顧，幸得兩位大愛暖男Bruno（雲遜卡素飾）及Malik（Reda Kateb飾），20年來堅守使命在各自創立及管理的兩間非牟利機構——The Hatch及The Shelter照亮社區，一起合作培育一群貧困區的年輕人擔任守護工作，負責照顧及輔導一些被其他政府機構拒於門外的重度自閉症患者個案，讓孤立無援的家庭得以見到一絲曙光。

向無名英雄致敬

戲中Bruno與Malik「人棄我取」的情操，非常令人動容，烘暖人心。他們面對資源緊絀的情況仍負隅頑抗，繼續無償無悔地照顧寄住在機構的自閉人士，可是政府竟然派出官員來調查他們的機構是否符合經營看護中心的資格，令Bruno的精神處在崩潰與放棄邊緣。

過往常演大奸角、風流情聖的雲遜卡素（Vincent Cassel），今次大變身演活在女人身邊會渾身不自然的凡人英雄：「Bruno與Malik沒有超能力，他們只是做自己想做的事，其實我們每個人都有這能力。」

▲ Malik費盡心機教導一班年輕照顧員（全由素人演員飾演）守護殘障兒童，他們之間的化學反應讓觀眾感動不已。

走在人群裏的無名英雄Bruno和Malik，在現實中真有其人。

兩位導演於4年前因拍攝26分鐘的電視紀錄片，而認識經營無執照自閉症看護機構「Le Silence des Justes」的東正教猶太裔法國老師Stéphane.Benhamou（即Bruno的原型），以及成立「Le Relais IDF」協會、提倡將貧困社區青少年融入社會的年輕教育家Daoud Tatou（即Malik的原型）。

從中，了解他們是如何盡心盡力去關顧一群被社會放棄或置之不理，但又迫切需要關懷、耐心與照顧的嚴重自閉人士。（上映日期：3月12日）



記者：鄺素媚