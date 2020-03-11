機場離境藏玩具槍　泰籍遊客認罪罰款1.5萬元

▲ 泰籍被告Wisitphanitchakam Wasit被判罰款1.5萬元。（經濟日報資料圖片）

40歲泰籍遊客涉於今年初在機場辦手續離港時，向地勤職員指自己攜有「玩具槍」，被控1項無牌管有槍械罪。涉案泰籍男子今（11日）於沙田裁判法院承認控罪，涉案槍械經檢驗後為訊號槍，辯方求情時指，指該槍不能發射子彈，被告因無知及愚蠢犯案。裁判官考慮到被告主動申報，最終判罰款1.5萬元。

報稱找換店職員的泰籍被告Wisitphanitchakam Wasit（40歲），今承認1項無牌管有槍械罪。案情指，被告於2020年1月3日早上7時，在香港國際機場的國泰櫃位辦理登機手續，準備離港。期間被告主動申報自己攜有1枝「玩具槍」，職員遂報警處理，警方其後到場拘捕被告。化驗報告指，被告所攜有的槍械為1枝訊號槍，可用作發射火光，發出聲響。

辯方求情時指，當時訊號槍內有阻隔，未必能發射子彈，被告在機場亦主動向職員申報。辯方又呈上求情信指，被告向來品格良好，出於一時無知而犯案，現希望盡快返回泰國。

裁判官考慮事件中被告主動申報管有槍械，他身為遊客，不熟悉香港法例，加上涉案槍械無法發射實彈，故最終判罰款1.5萬元，涉案槍械則充公。

記者：林欣樂