【Netflix劇集】韓劇《梨泰院CLASS》「栗子頭」爆紅　為父報仇新世代對抗財閥

▲ 爆紅韓劇《梨泰院Class》講述一班年輕人如何對抗財閥，為社會不公義發聲。

《愛的迫降》令韓劇熱潮再度升溫！而由朴敘俊、金多美、權娜拉主演、改編同名網上連載漫畫的《梨泰院Class》，就接力成為話題韓劇。已播出12集的《梨泰院Class》集多角愛情、復仇、商戰於一身，熱血勵志，反映出現今韓國新世代對財閥霸權的反抗。

▲ 朴敘俊飾演的朴世路，跟金多美飾演的趙以瑞，還原了漫畫中男女主角的造型。（網上圖片）

現正在Netflix及韓國同步熱播的JTBC電視台劇集《梨泰院Class》，隨著劇情愈發多意想不到的轉折，收視節節上升，已由首播的4.9%升至第12集的13.3%。

劇中朴世路（朴敘俊飾演）的「栗子頭造型」和趙以瑞（金多美飾演）的黑金布甸頭、型格穿搭，更成為了潮流熱話。

▲ 《梨泰院Class》網上漫畫原作者趙光真，身兼韓劇版的編劇。（網上圖片）

此劇由《雲畫的月光》的金允成執導，而原著同名漫畫作者趙光真也身兼劇集的編劇。

漫畫版在2016年至2018年推出，和劇集版在細節上有多處不同，但核心故事是出身寒微的青年朴世路，透過創業開小酒館，跟長家集團大老闆張大熙（劉在明飾演）的大對決。如同「首爾蘭桂坊」的梨泰院，就是他們的戰場。

15年復仇大計

故事由朴世路高中時代開始說起。張根源倚仗父親張大熙的權勢，在學校欺凌同學、但連老師都隻眼開隻眼閉，朴路見不平，出手教訓他，張大熙要求朴向其兒子下跪認錯，朴拒絕被學校迫他退學。朴父之後更因張根源魯莽駕駛而在交通意外中身亡，但張大熙隨即用錢找人頂罪，並未有受到法律制裁。

朴世路因為張家，先失學，繼而喪父，還因怒打張根源而被判入獄3年，失去一切的他，並沒有因此而放棄自己，反而在獄中定下針對殺父仇人的15年復仇大計。

▲ 財閥的長子張根源，曾因魯莽駕駛引發交通意外，害死了朴世路父親。（Netflix提供）

出獄後，朴被梨泰院多元的文化和自由的氣息吸引，決心在該個以夜生活聞名的地區開小酒館，圓亡父心願。

為此，他行船7年儲錢創業，開設「甜栗」，以打倒飲食界龍頭長家集團為目標，踏上漫長的抗爭之路。

不上大學靠創業出頭

有別於主流韓劇把愛情元素放首位，把男主角設定為富有又靚仔的暖男，朴世路卻剛好相反，沒有學歷又曾入獄，勝在志氣比天高。

他強調爸爸生前教他做人堅持信念，因此無論遇到任何打壓，他都從未在惡勢力面前跪低。

▲ 劇中天才少女趙以瑞是KOL，經常利用她在社交平台的影響力幫小酒館宣傳。（網上圖片）

作為一個夢想家兼理想主義者，他用人不論背景只求誠意和能力，視員工為家人。而「甜栗」的員工，既有更生人士、還有變性人及自認是韓國人的黑人。

張大熙屬於威權主義者、為人老謀深算，相信金錢萬能，而在他眼中，家族生意比親情更形重要。二人無論做人方針抑或營商之道，均各走極端。

青年欲靠創業出頭，與財閥對抗，看似不自量力，但故事中朴世路的堅持，吸引到各路猛人助他一臂之力，聯手對抗社會的不公義，激動人心。

另一有趣人物設定，就是趙以瑞這位天才20歲女孩兼社交媒體KOL，她高IQ又多才多藝，卻有反社會人格，批評別人不留情面，會掌摑得罪她的人，形像精靈又霸氣。

▲ 朴世路初戀對象吳秀娥，雖然明知道張家跟朴世路的恩怨，但為了金錢和前途，她仍選擇到長家集團任高職。（網上圖片）

敢愛敢恨的趙以瑞，被朴世路的固執性格迷住，一心要輔助朴世路出人頭地，寧願放棄入名牌大學，而在小酒館擔任經理。

趙以瑞的取向，跟考名牌大學、進入大企業工作、為金錢而不斷妥協的吳秀娥，代表著截然不同的價值觀，展現出新世代的反叛。

▲ 劉在明飾演的張大熙，是飲食界龍頭長家集團創辦人。他因為和朴世路的私人恩怨，而對他開設的小酒館甜栗不斷打壓。（劇照）

此劇已播出12集，距離第16集大結局尚有4集，主角的用人之道、對信念的堅持，對韓國社會的批判，已引起不少談論，加上勵志金句多多，在網上廣傳，被視為近年最能反映出南韓新世代的世界觀和感情觀的劇集。

INFO

《梨泰院Class》每週五、六深夜24:00Netflix上線

記者：程日