【天才新星】台灣IQ180的天才一個關鍵防疫有功　跨性別女性唐鳳︰我沒有變性

▲ 38歲的台灣數位政務委員唐鳳成為政壇新星，因在新冠肺炎疫情中防疫有功而獲讚。

新冠肺炎疫情肆虐全球，令各地政府措手不及。截至3月10日台灣有47宗確診個案，1人死亡，相對其他國家確診人數較少。不少人讚台灣政府防疫得力外，也歸功現年38歲的台灣數位政務委員唐鳳，有日本人感嘆日本有1.2億人口，卻出不了一位像唐鳳這樣的官員。跨性別女性唐鳳成為政壇矚目新星，她本身就是一個傳奇。

利用資訊科技抗疫

綜合台灣傳媒報道，現年38歲的台灣數位政務委員唐鳳原名唐宗漢，英文名Audrey Tang。她在今次新冠肺炎疫情利用資訊科技防疫，例如製作即時口罩地圖、公開鑽石公主號乘客活動路線圖，既方便市民掌握第一手防疫資訊，也達到穩定民心的作用。

唐鳳的父母都是新聞界人物，父親唐光華為《中國時報》前副總編，母親李雅卿則曾任《商業周刊》副總編。李雅卿曾出書《成長戰爭》，講述兒子的成長經歷。

▲ 唐鳳是跨性別女性，她的衣著較中性。（相片來源︰唐鳳fb）

在幼稚園階段，唐鳳被同學欺凌，曾在廁所被同學毆打。小學時，她又因瑣事健忘被老師體罰，亦因資優被同學排擠。

種種原因令唐鳳害怕上學，不但經常哭泣，而且出現自殺傾向。因唐鳳不適應主流教育，她在14歲時選擇在家自學。媽媽於1991年帶著當時10歲的唐鳳和其弟前往德國，讓他們在德國短暫讀書。

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成為台灣最年輕政委

唐鳳曾於Facebook透露過去選擇在家自學，主要有感課本知識比網絡資訊落後近10年，與其讀高中，不如直接做研究。

事實上，唐鳳很早已感覺大家都是與眾不同的，他自言只是比其他人較早醒覺。IQ高達180的她於8歲自學電腦程式，16歲創立電腦公司成為頂尖駭客，作為軟體程式設計師，直至33歲退休。

▲ 今年2月，唐鳳獲美國智庫（CSIS）邀請，出席有關台灣選舉的研討會。（相片來源︰唐鳳fb）

2016年她以35歲之齡，被羅致加入台灣政府，成為台灣最年輕的政務委員。

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父母尊重變性想法

說起唐鳳，不少人對她的性別特別好奇。她25歲改名，同時宣告跨性別身份，身份證性別一欄填「無」。

父母也尊重她由兒子變女兒的決定，不過其實唐鳳未有進行變性手術，她一直以跨性別女性的身份生活。她曾表示︰

我其實沒有變性，我一直都是我自己的樣子。

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責任編輯︰駱秀玲