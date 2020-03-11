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【新冠肺炎】59宗個案的女兒隔離後再初步確診　潛伏期達21日

社會 17:05 2020/03/11

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

張竹君指今日再有3宗初步陽性個案。（車耀開攝）

新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心及醫管局下午公布本港最新疫情，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今再新增6人確診感染，至今累計已有126宗確診個案，及3宗疑似個案，其中一名初步陽性個案的潛伏期達21日。

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張竹君指3宗疑似個案分別為第128宗、129宗及130宗個案。她先談第128宗個案，為59宗個案的女兒，在58宗確診個案時2月16日入院時，已入住檢疫中心，3月1日便隔離滿14日回家。但再於3月8號有肚瀉跡象，3月9日有流鼻水，其後進入明愛醫院，見呼吸道樣本有表面陽性反應。2月16日其父入院時唯二人最後一次接觸，直至今日（11日）初步確診，潛伏期達21日。現時有14日醫學監察以及減少這個情況發生。

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張竹君續稱第２宗疑似個案為129宗，為新華埃及團的團員，為女士52歲，現於仁濟醫院留醫，3月8號起有咳，喉嚨痛及發燒症狀，肺片有花。

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最後一宗疑似個案為第130宗，為31歲女士，於2月29號有乘坐與第114宗同一班的CX250機，以往有兩位確診也有乘坐此班機由倫敦返香港，惟當時第114宗的座位於頭等艙，第130宗則在經濟艙。第130宗個案得知CX250班機有確診個案後，3月3號發燒後已到院求醫，現為初步陽性的個案。

記者：郭家穎

武漢肺炎 隔離營 新冠肺炎

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