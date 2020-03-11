許留山遭債權人呈請清盤　藍田分店再被入稟追租

▲ 有業主再入稟追討許留山位於藍田匯景花園分店欠租19.5萬元。（經濟日報資料圖片）

連鎖甜品店許留山近日連番被入稟追租，日前再有債主入稟高等法院，呈請許留山有限公司清盤，另有業主再入稟追討許留山位於藍田匯景花園分店欠租19.5萬元。

債權人權記玩具有限公司日前入稟呈請許留山有限公司清盤，根據入稟登記冊資料顯示，公司聯絡地址位於元朗一工業大廈。司法機構網頁顯示，有關清盤聆訊已排期於6月3日進行。

另外，許留山位於藍田匯景廣場舖位的業主Bansque Limited日前入稟高院，指雙方自去年6月起簽訂租約，以月租8.5萬元租用舖位，而去年9月，雙方一度協議將去年7月至12月期間的租金，下調至6.5萬元，但許留山自去年10月1日起拖欠租金至今，業主曾要求許留山遷出舖位但不果，因此入稟高院，向許留山有限公司追討扣除按金後的欠租共19.5萬元，及需遷出舖位。

近月許留山多間分店都先後遭業主入稟追租，上述藍田匯景廣場舖位已非第一次被追租，業主曾於去年11月入稟高院，向許留山追討4個月租金共34萬元。而許留山分別位於銅鑼灣利園山道、佐敦白加士街及粉嶺名都商場的分店，自去年底起亦先後遭業主入稟追租，涉款共約300萬元。

另外，參茸藥材零售商東方紅日前亦被指欠租，東方紅藥業（零售）有限公司位於銅鑼灣勿地臣街的地舖業主Luck Most Limited日前入稟高院，指東方紅自去年11月起拖欠租金，東方紅更於今年2月24日，在未經業主同意下，主動交還舖位鎖匙及遷出舖位。業主因此入稟向東方紅追討欠租及差餉共約65萬元。

記者：楊詠渝