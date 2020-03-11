爆炸案4被告提堂還押6月再訊　被告包括入境處職員

▲ 案件今日在沙田裁判法院提堂。（經濟日報資料圖片）

警方日前在旺角兩個單位發現爆炸裝置、爆炸品及化學品等，4男2女被捕，當中包括保安、入境處職員，6人同被控1項串謀可能會危害生命的爆炸罪，其中2男1女另涉管有爆炸裝置等，案件今（11日）在沙田裁判法院提堂，押後至6月26日作進一步調查，除因留院未有出庭的2名被告外，其餘被告不獲保釋。

被告依次為無業漢何卓為（36歲）、裝修工人李嘉濱（25歲）、保安員吳子樂（27歲）、程式設計師張家俊（29歲）、文員楊怡斯（28歲）及入境處職員張琸淇（24歲）。

6人同被控1項串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸，控罪指他們於2020年1月至3月期間，在香港與其他身份不詳的人串謀，非法及惡意地藉爆炸品引致爆炸，而該爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。

第3及第6被告另被控1項管有物品意圖摧毀或損壞財產，控罪指他們於2020年3月7日，在旺角必發道128號宏創方503室保管或控制兩個爆炸裝置、20克火藥、3個電路板（其中兩個與電池相連）、56條電子火柴、10.5公斤鎂粉、2公斤硫磺、2公斤硝酸鹽及兩個電子磅，使用或准許他人使用上述物品，以摧毀或損壞財產，而知道所用方法可能會危害另一人的生命。

次被告另被控1項管有物品意圖摧毀或損壞財產，控罪指他於同日在旺角宏創方一單位內保管或控制1個爆炸裝置、624公斤鎂粉、275公斤納、1640公斤硝酸銨、50公斤碘化鉀及3瓶通渠水，使用或准許他人使用上述物品，以摧毀或損壞財產，而知道所用方法可能會危害另一人的生命。

控方指第1及第4被告仍留院缺席聆訊，申請押後其餘被告的案件至6月26日，等候警方作進一步調查，被告暫毋須答辯。辯方申請保釋被拒，裁判官將案件押後至6月26日於東區裁判法院再訊，4名被告還押候訊。

而其中人仍留院兩名被告的案件，則定於周六（14日）在東區裁判法院提堂，若提早出院則於周五（13日）於西九龍裁判法院提堂。

記者：林欣樂