【新冠肺炎】港府「不要外遊」論惹批　旅行社：是否要業界倒閉

▲ 香港旅遊業東主協會指，政府一刀切呼籲港人不要外遊，會徹底摧毀所有經營出境遊的旅行社，會長葉慶寧質疑當局「不要外遊」的意思是否「叫旅行社執笠」。（洪芷晴攝）

新冠型肺炎全球肆虐，特首林鄭月娥早前呼籲港人如非必要，不要外遊。香港旅遊業東主協會於今（11日）召開記者會回應指，政府一刀切呼籲港人不要外遊，會徹底摧毀所有經營出境遊的旅行社，以及令航空公司全面停飛香港航線，牽連甚廣，旅行社東主協會會長葉慶寧質疑當局「不要外遊」的意思是否「叫旅行社執笠」。

旅行社東主協會會長葉慶寧表示，特首發表「不要外遊」論前未與遊遊業界溝通，也沒有考慮本已生意大跌的旅行社的慘況，坦言該言論「殺業界一個措手不及」，他又舉例指意大利及西班牙的疫情較嚴重，港府若對兩地發旅遊警示屬正常，但仍有不少國家的疫情受控，故不應一刀切，而應讓港人可自由選擇是否外遊。

葉慶寧又指，雖然疫情於內地嚴峻，不過對於仍未對本港發出旅遊警示的國家及地區，港府駐外辦事處應與當地政府緊密溝通，並遊說他們額免港澳的入境限制。

香港旅行社東主協會理事陳建雄表示，由1月起其旅行社生意大跌5成，本月起更持續0收入，並需集中處理退票或改票工作，惟由於航空公司退票程序需時1至6個月，旅行社變相需預支退款，現金流大減下，憂慮至年尾或會出現結業潮。

他建議，政府應將現有約3億元的旅遊業賠償基金分發予持牌旅行社，預計每間可分得15萬元，減低業界現金流問題，資助一出，料部分中小企或可捱到年尾。

協會促請政府應馬上推出第二輪紓困措施，立即再派錢給所有旅行社幫助他們維持營運，直至疫情消退及旅遊業復甦。

記者：洪芷晴、石嘉盈