  • 19°C
香港時間 : 2020311日 (週三) 18:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【口罩供應】國藥科技宣佈設「香港製造」口罩工廠　將推N95及ASTM Level1三層口罩日產60萬個

健康 17:59 2020/03/11

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

國藥科技宣佈設「香港製造」口罩工廠，將推醫療級別口罩日產60萬個。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張之際，再有香港製造口罩廠登場。上市公司國藥科技宣佈，已建設「香港製造」口罩生產工廠，廠房已俱備所有原料及合規的無塵車間，製造一次性三層過濾口罩和N95醫療防護口罩，預料4月10日前投產。

【口罩工廠】Mask Factory推出《全面保護方案》　確保會員每個月定期送口罩上門

國藥科技指，將製造一次性三層過濾口罩和N95醫療防護口罩。

N95醫療防護口罩。

其中，N95醫療防護口罩已通過並符合GB19083-2010及YY0469-2011醫用防護口罩標準技術要求。一次性三層過濾口罩，原材料的BFE及PFE過濾效率達ASTM F2100-11 Level 1標準或以上。

【港產口罩供應】本土口罩廠登場　YellowFactory：工廠原材料準備就緒

原材料的BFE及PFE過濾效率達ASTM F2100-11 Level 1標準或以上。

預料4月10日前，公司將正式投產。據設備生產效率，一次性防護口罩及醫用防護口罩的日產可超過60萬個，年產近2億個。

【港產口罩供應】港產口罩「Oxyair Mask HK」目標4月開售　料可製造700萬個醫用口罩

無塵車間。

目前口罩廠房已俱備口罩生產所有原料，並已租賃獲取標準ISO14644-1合規證書的無塵車間；四台設備中的其中兩台全自動化生產機器已經調試中，生產線採用一拖二自動平面口罩生產設計，製作過程不需任何人工作業。

【港產口罩供應】一合口罩+本土好罩+口罩工廠　10間香港製造口罩商售價規格開售日

責任編輯：楊宛茜

環境衞生 養生 健康問題 口罩 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】