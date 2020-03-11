【口罩供應】國藥科技宣佈設「香港製造」口罩工廠　將推N95及ASTM Level1三層口罩日產60萬個

▲ 國藥科技宣佈設「香港製造」口罩工廠，將推醫療級別口罩日產60萬個。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張之際，再有香港製造口罩廠登場。上市公司國藥科技宣佈，已建設「香港製造」口罩生產工廠，廠房已俱備所有原料及合規的無塵車間，製造一次性三層過濾口罩和N95醫療防護口罩，預料4月10日前投產。

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國藥科技指，將製造一次性三層過濾口罩和N95醫療防護口罩。

▲ N95醫療防護口罩。

其中，N95醫療防護口罩已通過並符合GB19083-2010及YY0469-2011醫用防護口罩標準技術要求。一次性三層過濾口罩，原材料的BFE及PFE過濾效率達ASTM F2100-11 Level 1標準或以上。

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▲ 原材料的BFE及PFE過濾效率達ASTM F2100-11 Level 1標準或以上。

預料4月10日前，公司將正式投產。據設備生產效率，一次性防護口罩及醫用防護口罩的日產可超過60萬個，年產近2億個。

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▲ 無塵車間。

目前口罩廠房已俱備口罩生產所有原料，並已租賃獲取標準ISO14644-1合規證書的無塵車間；四台設備中的其中兩台全自動化生產機器已經調試中，生產線採用一拖二自動平面口罩生產設計，製作過程不需任何人工作業。

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責任編輯：楊宛茜