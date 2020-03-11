董建華牽頭智庫位列全球智庫112名　較去年上升19位

▲ 前特首董建華於2014年底牽頭成立智庫「團結香港基金」。（資料圖片）

前特首董建華於2014年底牽頭成立智庫「團結香港基金」時，曾訂下目標，希望10年內打入「全球百大智庫」。不過，最新公布的《全球智庫報告2019》中，團結基金已位列全球第112名，比去年急升19位。而在公共政策影響力，如「本地醫療生政策」、「公共政策影響力」以及「倡議運動」等多個範疇中，基金更入選全球百大智庫。

2019年被《全球智庫報告》納入評選的智庫共有8,248間，其中約22%來自亞洲，包括中國的507間智庫。在「佔中」後才成立的團結香港基金，由2016年的榜上未有名，到2017年首次上榜位列173名，至今已上升61位，至於在「中國、印度、日本及南韓最佳智庫」排名中，基金則排第40名。



而基金在不同範疇的評選中，亦晉身全球百大，在「最佳本地醫療生政策智庫」排全球第52名、「最具公共政策影響力的智庫」，以及「最佳倡議運動」中，就分別排全球第55名及第77名。

另外，他們於2018年底發布的《香港醫療體系研究報告》，更在全球162份中的報告勝出，獲選為「最佳智庫公共政策研究報告」。該報告建議全面改革醫療制度，建構以基層醫療 （primary care） 為主導的綜合護理模式。

團結香港基金總幹事鄭李錦芬指，排名躍升反映基金會的研究工作，獲得國際社會和學術界認同，對於2020年宏觀經濟和香港社會面對着急劇變動，鄭李錦芬說，他們將透過專業客觀研究，為政府及社會提供適時到位的策略和建議。

