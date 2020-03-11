【PN退學潮】屯門宏廣幼稚園面臨結業　家長集氣：繼續交學費撐學校

▲ 校長周雯茵指，已有過百名家長表示願意再交學費，支持學校。

新冠肺炎疫情持續，位於屯門的宏廣國際幼稚園及幼兒園（下稱宏廣） 因退學潮及加租而宣布於7月底結業，校監高美宜有意接手繼續辦學，校方今日（11日）下午發起聯署行動，希望向教育局表達校監接手營運的意向。有家長特意到場支持學校，希望學校能夠繼續經營，又希望政府能夠提供津貼支援。

宏廣校長周雯茵表示，學校已營運近8年，由於受疫情影響，近期學前班（PN班）退學人數達8成，而幼稚園K1至K3班則僅有零星退學個案。她指，家長平時希望上班時將子女託管於學校，但現在他們未必需要上班，又擔心子女易受感染，故十分體諒他們的選擇，不會怪責他們。

▲ 宏廣校長周雯茵表示，學校已營運近8年，由於受疫情影響，近期學前班（PN班）退學人數達8成，而幼稚園K1至K3班則僅有零星退學個案。（黃傑偉攝）

校方今午發起聯署行動支持校監高美宜接手辦學，家長蔡太特意帶同讀PN班的女兒支持。她認為該校口碑良好，故有保持交學費支持，但擔心一旦學校結束營運，需要再找學校，所以到場簽名支持校監接手。她希望政府能提供更多津貼予學校，

政府除了津貼醫護，都應該津貼下學校經費。

▲ 家長蔡太擔心一旦學校結束營運，需要再找學校，希望政府提供津貼予學校。（黃傑偉攝）

舊生家長文太亦帶同已升讀小一的兒子到場支持，更與校長周雯茵擁抱。她說許多家長都支持學校，對學校愛戴有加，今日特意回校探望校長和打氣，希望學校能捱下去繼續經營。她坦言希望業主減租，與租戶共渡時艱，

加租加到租客做唔到落去，最後都無人租，只係兩邊都有損失。

▲ 黃先生（右一）擔心將來找學校的事情，稱宏廣是「區內唯一一間國際幼兒園，有名氣啲，辦學亦做得好」，故到場支持。（黃傑偉攝）

黃先生的女兒正就讀PN班，即將升讀K1，他亦表示擔心將來找學校的事情，稱宏廣是「區內唯一一間國際幼兒園，有名氣啲，辦學亦做得好」，故到場支持。他擔心疫症持續，會令更多社區設施面臨經營困難，影響社區服務。

▲ 宏廣校長周雯茵（中）表示，有家長一口氣繳交4個月學費以示支持，令她十分感動。（曾耀輝攝）

現時宏廣PN半日班學費每月$4,560，PN全日班學費則為$7,050，全年需繳交12個月學費，校方正向教育局申請3月份學費減半，以減輕家長的負擔，有待教育局審批。宏廣校長周雯茵表示，學校面臨結業的消息傳出後，直至下午六時多，有100名家長表示願意交學費及聯署支持校方，也有一批家長表示會一口氣交四個月學費，希望學校可以繼續營辦下去，她形容家長表示：

希望學校唔好唔做，你們需要營運資金，我們會支持，我都覺得好感動！

周雯茵也表示，有家長表示願意聯絡立法會議員，希望可以協助處理今次的難關。

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記者：黃傑偉、徐紹軒

