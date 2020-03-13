【高糖飲品】兒童最愛紙包飲品含糖量超標 一包檸檬茶等同進食7粒方糖
家長不時會購買不同的紙包飲品存放家中，小朋友經常取出飲用。TOPick記者抽查本港超市內出售的14款紙包飲品，發現當中有8款為高糖飲品，其中2款含有色素。TOPick找來營養師李杏愉（Annie）分析糖份及色素對小朋友影響。
小朋友長時間飲用高糖份的飲料，是導致過重及肥胖的主要原因之一，世界衛生組織於2015年發出的報告指，如小孩在童年時肥胖，長大後肥胖的機會較大。
按衛生署指引，每100毫升飲品含糖量低於5克屬低糖飲品。而參考衞生署發出的《學生小食營養指引》，每100毫升飲品的含糖量若超過7.5克，則屬高糖飲品。
在此定義下，是次搜查的樣本中有53%為超標，包括維他檸檬茶、維他黑加侖子汁、維他菊花茶、維他朱古力奶、陽光檸檬茶、陽光蘋果汁、子母奶（朱古力味）。
高糖、低糖及無糖的定義
高糖 ：每100毫升超過7.5克糖
低糖 ：每100毫升不超過5克糖
無糖 ：每100毫升不超過0.5克糖
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15款紙包飲品的含糖量
|產品
|容量
|每100毫升含糖量（克）
|每包飲品的總含糖量（克）
|色素
|Qoo 蘋果汁（少甜）
|200
|7.4
|14.8
|X
|Qoo 白提子汁（少甜）
|200
|7.4
|14.8
|X
|維他 檸檬茶
|250
|13.6
|34
|X
|陽光 檸檬茶
|250
|8.5
|21.3
|X
|維他奶 豆奶
|250
|6.5
|16.25
|X
|維他奶 麥精
|250
|6.0
|15
|X
|維他 黑加侖子汁
|250
|11.9
|29.75
|163
|維他 菊花茶
|250
|8.7
|21.75
|X
|維他 蘋果綠茶
|250
|7.4
|18.5
|X
|陽光 蘋果汁
|250
|12
|30
|150D
|子母奶 原味
|225
|4.7
|10.575
|X
|子母奶 朱古力味
|225
|9.4
|21.15
|X
|維他 朱古力奶
|250
|10.3
|25.75
|X
|維他 菓然系冰震蜜桃茶
|250
|7.4
|18.5
|X
檸檬茶含咖啡因 影響小朋友腦部發展
在抽查樣本中，糖份高的是維他檸檬茶，每100毫升飲品內含有13.6克糖，較衛生署的高糖指引超出6.1克糖，如飲用一包（250毫升）檸檬茶，差不多等同進食7粒方糖。Annie不建議小朋友飲用檸檬茶，因茶含有咖啡因，影響小朋友的腦部發展及睡眠質素。
小朋友最多只能喝幾口檸檬茶，或者加水稀釋。
維他黑加侖子汁及陽光蘋果汁每100毫升分別含11.9克糖及12克糖，而且更分別含有色素163及150D。色素163即指花青色素，主要為紅色、紫色及藍色，而色素150D則是醬油的焦糖色素。
Annie表示，化學色素有機會導致小朋友患上過度活躍症，「但色素163及150D只是食用色素，是相對安全的色素。」
原味子母奶含糖量最低
在今次的搜查樣品中，小朋友經常飲用的子母奶（原味）的含糖量最低，每100毫升含糖量為4.7克，符合衛生署所指的低糖飲品（低於5克）。
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記者︰梁節儀