【高糖飲品】兒童最愛紙包飲品含糖量超標　一包檸檬茶等同進食7粒方糖

▲ TOPick搜查超級市場內的紙包飲品，發現當中超過一半的抽查樣本含糖量超標。

家長不時會購買不同的紙包飲品存放家中，小朋友經常取出飲用。TOPick記者抽查本港超市內出售的14款紙包飲品，發現當中有8款為高糖飲品，其中2款含有色素。TOPick找來營養師李杏愉（Annie）分析糖份及色素對小朋友影響。

小朋友長時間飲用高糖份的飲料，是導致過重及肥胖的主要原因之一，世界衛生組織於2015年發出的報告指，如小孩在童年時肥胖，長大後肥胖的機會較大。

按衛生署指引，每100毫升飲品含糖量低於5克屬低糖飲品。而參考衞生署發出的《學生小食營養指引》，每100毫升飲品的含糖量若超過7.5克，則屬高糖飲品。

在此定義下，是次搜查的樣本中有53%為超標，包括維他檸檬茶、維他黑加侖子汁、維他菊花茶、維他朱古力奶、陽光檸檬茶、陽光蘋果汁、子母奶（朱古力味）。

高糖、低糖及無糖的定義

高糖 ：每100毫升超過7.5克糖

低糖 ：每100毫升不超過5克糖

無糖 ：每100毫升不超過0.5克糖

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15款紙包飲品的含糖量

產品 容量 每100毫升含糖量（克） 每包飲品的總含糖量（克） 色素 Qoo 蘋果汁（少甜） 200 7.4 14.8 X Qoo 白提子汁（少甜） 200 7.4 14.8 X 維他 檸檬茶 250 13.6 34 X 陽光 檸檬茶 250 8.5 21.3 X 維他奶 豆奶 250 6.5 16.25 X 維他奶 麥精 250 6.0 15 X 維他 黑加侖子汁 250 11.9 29.75 163 維他 菊花茶 250 8.7 21.75 X 維他 蘋果綠茶 250 7.4 18.5 X 陽光 蘋果汁 250 12 30 150D 子母奶 原味 225 4.7 10.575 X 子母奶 朱古力味 225 9.4 21.15 X 維他 朱古力奶 250 10.3 25.75 X 維他 菓然系冰震蜜桃茶 250 7.4 18.5 X

檸檬茶含咖啡因 影響小朋友腦部發展

在抽查樣本中，糖份高的是維他檸檬茶，每100毫升飲品內含有13.6克糖，較衛生署的高糖指引超出6.1克糖，如飲用一包（250毫升）檸檬茶，差不多等同進食7粒方糖。Annie不建議小朋友飲用檸檬茶，因茶含有咖啡因，影響小朋友的腦部發展及睡眠質素。

小朋友最多只能喝幾口檸檬茶，或者加水稀釋。

維他黑加侖子汁及陽光蘋果汁每100毫升分別含11.9克糖及12克糖，而且更分別含有色素163及150D。色素163即指花青色素，主要為紅色、紫色及藍色，而色素150D則是醬油的焦糖色素。

Annie表示，化學色素有機會導致小朋友患上過度活躍症，「但色素163及150D只是食用色素，是相對安全的色素。」

原味子母奶含糖量最低

在今次的搜查樣品中，小朋友經常飲用的子母奶（原味）的含糖量最低，每100毫升含糖量為4.7克，符合衛生署所指的低糖飲品（低於5克）。

▲ 原味子母奶是這次搜查的樣本中含糖量最低。（梁節儀攝）

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記者︰梁節儀