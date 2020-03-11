【新冠肺炎】泰駐港總領事館再發公告 港澳特區護照免簽證繼續有效 社會 18:01 2020/03/11 分享： 熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向 ▲ 泰國駐港總領事館再發公告，香港護照免簽證繼續有效。（資料圖片） 泰國駐香港總領使館對港人出入境政策再有新公布。公布指， 關於有新聞報道指，泰國政府取消一些括免簽證國家協議，包括香港特別行政區，泰國駐香港總領使館就此聲明，基於協議乃屬雙邊協議，因此香港特別行政區護照及澳門特別行政區護照持有人將不會受到影響。 ▲ （泰國駐港總領事館文件） 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 【新冠肺炎】港澳旅客入境泰國需隔離14天 永安取消即日至3月底所有赴泰團 16:41 2020/03/09 【新冠肺炎】港澳旅客入境泰國需隔離14天 永安取消即日至3月底所有赴泰團 【泰國入境限制】東瀛遊取消3月11至31日所有泰國團 涉12團約350旅客 15:50 2020/03/10 【泰國入境限制】東瀛遊取消3月11至31日所有泰國團 涉12團約350旅客 【日本入境限制】港人愛遊日呻「無得返家鄉」 旅遊達人項明生：日本棄旅遊、保東奧 11:30 2020/03/06 【日本入境限制】港人愛遊日呻「無得返家鄉」 旅遊達人項明生：日本棄旅遊、保東奧 簽證 泰國 香港