【新冠肺炎】泰駐港總領事館再發公告　港澳特區護照免簽證繼續有效

泰國駐香港總領使館對港人出入境政策再有新公布。公布指，

關於有新聞報道指，泰國政府取消一些括免簽證國家協議，包括香港特別行政區，泰國駐香港總領使館就此聲明，基於協議乃屬雙邊協議，因此香港特別行政區護照及澳門特別行政區護照持有人將不會受到影響。