【新冠肺炎】專家稱生酮飲食配輕斷食強化免疫力　營養師：有助舒緩炎症改善關節炎

▲ 美國脊椎治療師及間歇性禁食專家Eric Berg分享，透過「生酮飲食法」搭配「輕斷食法」能清除體內細菌、病毒，強化原有免疫系統。

新冠肺炎來襲，除了日常要做好個人衛生外，有些人也會考慮從飲食入手。美國脊椎治療師及間歇性禁食專家Eric Berg就分享，透過「生酮飲食法」搭配「輕斷食法」能清除體內細菌、病毒，強化原有免疫系統。TOPick訪問了「卓健醫療服務有限公司」註冊營養師（美國）佘綺玲（Elaine），她表示兩種飲食法能有助舒緩身體炎症、改善關節炎，但也可使人感到虛弱或腸胃不適，甚至引起肝、腎問題。

生酮飲食法能快速減磅？營養師：重新攝取碳水化合物會反彈

Eric Berg日前在YouTube分享，透過生酮飲食法令身體產生酮體（Ketones），對人體免疫系統非常有益。而輕斷食（Intermittent Fasting）則可令身體進入自噬模式（Autophagy），能重新利用體內損壞的蛋白質，清除細菌、病毒。

當延長斷食時間，人體就會產生更多幹細胞，強化原有免疫系統。因此他建議，進行健康生酮飲食，選擇高營養食物，搭配輕斷食，同時多服用維生素D，保持免疫系統強壯，都是有效預防新冠肺炎之道。

輕斷食成效仍需實證支持

「卓健醫療服務有限公司」註冊營養師（美國）佘綺玲（Elaine）受訪時表示，「酮體」是身體缺乏葡萄糖時所產生的替代燃料。一般情形下，人體最先用葡萄糖提供能量，當大幅度削減碳水化合物或飢餓時，肝臟便會將體內脂肪用作燃料，脂肪酸從脂肪細胞中釋放，通過血液循環到達肝臟，在肝臟被加工成「酮體」，繼而成為替代燃料。

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Elaine指，透過輕斷食，可令身體進入自噬模式。「自噬模式」其實是指細胞在缺乏營養和能量時，通過分解自身體內無用或有害物質，來提供營養和能量，從而維持生命。她表示，從2014年起，雖然有研究指出間歇性斷食有助人體重置免疫系統，但仍需更多大型研究實證支持，才能正式肯定有關說法。

可致腸胃不適引起肝腎問題

她續指，生酮飲食法配合輕斷食法，有機會有助改善血壓水平、高密度膽固醇（HDL）和低密度膽固醇（LDL）的水平、三酸甘油脂（Triglycerides），葡萄糖和胰島素抗阻性（Insulin Resistance）。此外，亦可能有助舒緩身體炎症症狀，並可能有助改善關節炎甚至類風濕關節炎症狀，同時有助減輕體重。

然而，Elaine亦指出，兩種飲食法加起來，會為進食者帶來一些負面效果，初期會感到疲憊、虛弱或腸胃不適。而缺乏高纖維穀物、豆類和水果的生酮飲食餐單和輕斷食法，亦會引致膳食纖維不足，可致肝臟、腎臟問題。

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營養不良、體重過輕患者（BMI低過18.5）、18歲以下的年青人、痛風患者、孕婦和哺乳媽媽，都不適宜進行這些飲食法，而糖尿病患者則需要咨詢專業醫生意見。

減少進食高鈉高糖和加工食品

Elaine表示，要增強免疫力，最主要是確保營養均衡，包括攝取優質蛋白質、蔬菜和全穀物。同時，也要控制會刺激黏液分泌的食物攝取量，如過多麵包、乳製品、酵母和香蕉，以及減少攝取加工食品和高鈉高糖食品。

在煮食時，亦可加入抗微生物和抗病毒的溫辛香料，例如蒜、薑、百里香、牛至和鼠尾草，並可添加到茶或食品中，以及攝取其他有助增強免疫力的營養素，包括鋅、硒、鐵、維生素A、 C、D、E和葉酸。

▲ Elaine表示，「生酮飲食法」搭配「輕斷食法」有助舒緩身體炎症、改善關節炎，但也可使人感到虛弱或腸胃不適，甚至引起肝、腎問題。（受訪者提供）

記者：陳昊淋