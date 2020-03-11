【新冠肺炎】永安縱橫遊東瀛遊取消3月大部分歐洲旅行團

▲ 永安及縱橫遊宣佈，取消3月大部分歐洲旅行團。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎蔓延至歐洲多國，永安及縱橫遊宣佈取消即日至3月底歐洲團，受影響旅客可轉團﹑保留團費或扣手續費後退回團費。

永安旅遊今日（11日）宣佈，因應港府向法國、德國和西班牙部分地區，以及意大利全國發出紅色外遊警示，在審視最新情況後，決定取消由即日至3月31日期間出發的歐洲旅行團，但不包括純遊英國及北歐行程的旅行團；同時取消即日至3月31日期間出發的所有埃及旅行團。受影響的顧客可選擇轉往其他旅行團、保留團費6個月，或扣除手續費後退回團費。

縱橫遊亦表示，取消即日至3月31日的所有歐洲團，涵蓋地區包括東歐﹑西歐，西班牙﹑葡萄牙﹑俄羅斯及北歐等，但土耳其團除外，有10多團﹑近300人受影響。縱橫遊指，在新冠肺炎疫情爆發前，港府已向埃及發出紅色外遊警示，因此旅行社已無舉辦埃及團。

東瀛遊則指，決定取消明日（12日）至3月31日期間涉及港府已發出紅色外遊警示之歐洲地區的旅行團，合共15團，約350名客人受影響。已報名者可以選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款；至於4月1日起出發之旅行團的安排，將於稍後時間公佈。

旅遊業議會總幹事陳張樂怡稱，因應政府向法國、德國及西班牙部分地區，以及意大利全國發出紅色外遊警示，議會初步統計，3月份至少有34個西班牙及葡萄牙旅行團要取消，涉及約750名旅客，至於將會取消的其他歐洲團的數字，仍在統計中。另外，3月份將至少有11個埃及旅行團將會出發，涉及約210名旅客，部份旅行社已決定取消，其他的在考慮中。

此外，旅議會今日早上與多間旅行社代表開會，就疫情商討對策。旅議會指，經過磋商後，業界表明願意配合政府防止疫情擴散的措施，並且會約見政府官員，表達業界訴求。

旅議會指，部份航空公司只把旅行社的訂金保留在其公司，而無把現金退給旅行社，在有關情況下，旅客如要求旅行社退款而不是保留團費，會對旅行社造成嚴重的現金流問題，業界冀政府協助旅行社與航空公司等供應商磋商旅行社訂金的退款安排。

旅議會亦要求，政府應從防疫抗疫基金中撥款支援旅行社員工，包括領隊、旅遊顧問等，亦可考慮直接為旅行社員工提供現金援助；並呼籲業主為生意大受打擊的旅行社大幅減租，政府可考慮按呎數或以其他方式補貼旅行社的租金開支。

記者：陳曉瑩