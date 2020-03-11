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涉瘋狂駕駛傷人被控　無業青年另認藏毒候判

社會 18:22 2020/03/11

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

沙田裁判法院。（經濟日報資料圖片）

22歲無業青年涉於上周四（5日）在黃大仙瘋狂駕駛及藏有伸縮棍，他被控狂亂駕駛而傷人及管有攻擊性武器等罪，上周六（7日）缺席聆訊，案件今（11日）於沙田裁判法院再訊。被告暫毋須答辯，押後至4月14日再訊。被告今另承認藏毒及適合用作吸服危險藥物的器具等罪，押後至3月25日判刑，以待索取戒毒所報告。

被告鍾志明（22歲），報稱無業，被控橫過附有虛線的連續白線、車輛的司機因狂亂駕駛而傷人、未能在規定下出示身分證明文件、駕駛時無駕駛執照、駕駛時沒有攜有駕駛執照、駕駛未獲發牌車輛及管有攻擊性武器罪共7項控罪。

被告早前留院觀察，今出院後被押到法院提訊。控方申請將案件押後，以待警方進一步調查。辯方沒有保釋申請，裁判官將案件押後至4月14日再訊，被告還押監房看管。

控罪指，被告於2020年3月5日在黃大仙駕車橫過馬路上的連續白線、胡亂駕駛使葉錦偉受傷、駕駛時沒持有和攜有駕駛執照，而涉事私家車亦未獲發牌照，以及未有在警員規定下出示身分證明；被告另被控於同日管有黑色伸縮棍。

另外，被告分別涉於去年9月及6月在黃大仙及柯士甸一帶，藏有可卡因及數個玻璃壺，今承認1項管有危險藥物罪及2項管有適合於及擬用作吸服危險藥物的設備罪，還押至3月25日作判刑，以待索取戒毒所報告。

記者：王仁昌

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