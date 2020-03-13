【行山抗疫】山友創本地行山App免費下載　提供郊遊冷門路線避密集人流

▲ 一到周末，港人為避疫情一窩蜂湧到各大行山熱點，攻陷多個山頭，不妨參考由行山達人Joyee Walker製作的行山App，挑選合適的路線出發。

新冠肺炎陰霾下，一到假日，不少港人每天希望可以走到郊區山上，除下口罩呼吸新鮮空氣。不難見到香港人一窩蜂湧到各大行山熱點，攻陷多個山頭，不妨參考由行山達人Joyee Walker製作的行山App，挑選合適的路線出發。

▲ Joyee的行山路線遍佈港九新界，適合初階行山友參考。（圖片來源：受訪者提供）

行山達人拍3分鐘影片

Joyee Walker專頁於2016年成立，現時專頁有超過4萬支持者，已有80多條影片。版主Joyee的行山影片就像縮時電影般，3分鐘之內可以看完整條路線，指示清晰，對行山新手來說相當有用。影片中他還會加入意見及評語，有時候還有朋友及寵物一起上鏡，參考及趣味性並重，讓人看畢就了解山頭的路況及環境。

▲ Joyee以運動相機拍攝，加以剪輯及旁白成為行山短片。（圖片來源：受訪者提供）

▲ Joyee與竉物小白一同行山兼在影片中亮相，大受歡迎。（圖片來源：受訪者提供）

自創全新行山程式

去年開始，Joyee全身投入設計電話應用程式Joyee Walker App，收錄了早前拍過的數十條影片，有難度、體能及景觀評分，而且有交通、長度、時間、文字攻略及地圖，實用亦全面，而且免費下載。

他說：「這個app的原意是希望山友可以對行山徑進行分享及評分，因為即使同一條路線，不同人亦會有不同意見，如果只有我自己去評價未免太主觀。於是希望app成為一個平台，集腋成裘，給行山新手或是高手分享見解。」

▲ Joyee Walker行山app免費可載，內有大量行山短片及資訊。（網上截圖）

望行山人士保護山野

現時新冠肺炎疫情嚴峻，不少港人為了遠離繁囂而走上山，不料卻變成生態大災難，更釀成大塞車甚至山火。

Joyee說：「多人欣賞香港的山野本是好事，香港有很多易行又有靚景的山脈，如千島湖、鹿頸等。不過其實人多密集，也有傳播病菌的危機，而且不少人在山頭上也妄顧公德，不戴口罩口沫橫飛，又或將口罩、垃圾及煙頭隨地扔掉，既影響環境又會觸發山火。希望大家行山時能保持衛生意識，愛惜大自然。」

▲ 近來山上多了不少垃圾及口罩，他希望山友能自律，愛護大自然。（圖片來源：受訪者提供）

推介大欖涌郊遊徑

行山亦要顧及安全，他建議行山新手最好不要越級挑戰高難度路線。香港有不少路線可選，分散人流到冷門路徑，既安全亦行得舒服。

如果是行山初哥，他首推大欖涌郊遊徑，因為難度不高，八鄉錦田的風景開揚廣闊，秋天更有一片紅葉可觀賞，惟後半段路程較沉悶。高手還可以接連行掌牛山，路線沒標示於地圖上，難找亦難行，但風光更加美麗。千島湖、龍脊等大熱路線，還是等疫情過後才再去吧。

記者：張頌婷