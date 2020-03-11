  • 19°C
香港時間 : 2020311日 (三) 20:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【抗癌鬥士】林子博受疫情影響收入急跌　感恩太太腫瘤縮小病情好轉

娛樂 19:05 2020/03/11

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

林子博太太康復進度理想。

無綫前主持林子博，去年不獲TVB續約，兼逢太太患罕見病「平滑肌肉瘤（腹腔）癌」，要應付龐大醫藥費的子博，幸得圈中好友幫忙介紹工作，以解燃眉之急。林子博跟正在抗癌太太Shirley今日為黃澤鋒主持節目《我的志願速成班》任嘉賓，林太亦透露病情逐漸好轉。

林子博跟太太Shirley及子女，同為黃澤鋒主持開電視節目《我的志願速成班》任嘉賓。

去年底完成化療的Shirley，精神奕奕表示早前覆診，醫生告知她的腫瘤縮細了約1cm多，康復進度理想，現場工作人員亦為她送上鮮花和蛋糕慶祝，祝她早日康復。

林子博指兒子為母親煮健康餐。（香港開電視提供）

Shirley表示：「現時身體的副作用已過，有少少氣力，早兩日覆診，被告知腫瘤細了約1cm，感覺輕鬆了，現在盡量跟自己說要抱持希望，事情總有轉機。」

Shirely指子博跟子女充滿正能量：「仔女和老公都好正面，給予我好多正能量。現時暫沒有手術或其他治療要做，醫生建議我保持正常的生活。 」

子博兩名子女都十分孝順。（取自IG）

現時疫情嚴峻，子博表示陪太太往覆診時，看到有病人穿便利雨衣、戴帽及穿鞋套，他稱不能太過擔心，因為對一個病人來說，或會影響心情，自己做足防疫便可。

不過，子博受到疫情影響下致收入大減，直言嚴重缺乏工作，早一兩個月的工作全部取消或延期，直到八月才有一單工作。

子博一家為黃澤鋒主持節目任嘉賓。（香港開電視提供）

幸而子女都很有孝心，子博指囝囝努力實現廚師的志願，在家會炮製營養雞胸肉給媽媽吃，兩父子經常一同下廚。 

《我的志願速成班》將於五月九日(星期六)晚上十時於77台香港開電視隆重首播。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【媽媽最偉大】蔡少芬煮家鄉菜慰勞張晉　被嘲產後走樣上載影片即KO惡評
今日 12:21
【媽媽最偉大】蔡少芬煮家鄉菜慰勞張晉　被嘲產後走樣上載影片即KO惡評
【齊心抗疫】鄭中基為基層撲口罩搓手液　交社福機構送贈獨居長者
今日 13:01
【齊心抗疫】鄭中基為基層撲口罩搓手液　交社福機構送贈獨居長者
【世界觀】方東昇自《長命百二歲》低調復出　金句王展才子幽默食字講疫情
今日 17:31
【世界觀】方東昇自《長命百二歲》低調復出　金句王展才子幽默食字講疫情
娛樂人物職業 演員 正能量 林子博 疫情 黃澤鋒 香港開電視 化療 腦癌

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】