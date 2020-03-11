【抗癌鬥士】林子博受疫情影響收入急跌　感恩太太腫瘤縮小病情好轉

▲ 林子博太太康復進度理想。

無綫前主持林子博，去年不獲TVB續約，兼逢太太患罕見病「平滑肌肉瘤（腹腔）癌」，要應付龐大醫藥費的子博，幸得圈中好友幫忙介紹工作，以解燃眉之急。林子博跟正在抗癌太太Shirley今日為黃澤鋒主持節目《我的志願速成班》任嘉賓，林太亦透露病情逐漸好轉。

林子博跟太太Shirley及子女，同為黃澤鋒主持開電視節目《我的志願速成班》任嘉賓。

去年底完成化療的Shirley，精神奕奕表示早前覆診，醫生告知她的腫瘤縮細了約1cm多，康復進度理想，現場工作人員亦為她送上鮮花和蛋糕慶祝，祝她早日康復。

▲ 林子博指兒子為母親煮健康餐。（香港開電視提供）

Shirley表示：「現時身體的副作用已過，有少少氣力，早兩日覆診，被告知腫瘤細了約1cm，感覺輕鬆了，現在盡量跟自己說要抱持希望，事情總有轉機。」

Shirely指子博跟子女充滿正能量：「仔女和老公都好正面，給予我好多正能量。現時暫沒有手術或其他治療要做，醫生建議我保持正常的生活。 」

▲ 子博兩名子女都十分孝順。（取自IG）

現時疫情嚴峻，子博表示陪太太往覆診時，看到有病人穿便利雨衣、戴帽及穿鞋套，他稱不能太過擔心，因為對一個病人來說，或會影響心情，自己做足防疫便可。

不過，子博受到疫情影響下致收入大減，直言嚴重缺乏工作，早一兩個月的工作全部取消或延期，直到八月才有一單工作。

▲ 子博一家為黃澤鋒主持節目任嘉賓。（香港開電視提供）

幸而子女都很有孝心，子博指囝囝努力實現廚師的志願，在家會炮製營養雞胸肉給媽媽吃，兩父子經常一同下廚。

《我的志願速成班》將於五月九日(星期六)晚上十時於77台香港開電視隆重首播。