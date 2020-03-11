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王維基網購平台失竊口罩　澄清涉事員工承認偷竊

政治 18:35 2020/03/11

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

王維基成為多個網上傳聞主角。（資料圖片）

新冠肺炎令口罩短缺，大型網購平台HKTVmall創辦人王維基加入製造港產口罩的行列。然而，網上今日（11日）流傳HKTVmall的是非，指有員工取走腐爛的蔬果，因而被送官究治。HKTVmall解釋，門市出現失竊口罩等物品，不涉及報銷水果，希望停止不實指控及抹黑言論。

面對網上傳聞，HKTVmall需發聲明澄清。（HKTVmall Facebook）

HKTVmall於社交網站上作澄清，形容有關指控不實，屬惡意抹黑，並解釋門市出現失竊，包括口罩、凍肉、蔬菜及客戶訂購商品，不涉及報銷水果，強調是基於客觀證據，部分涉事人於內部調查中承認偷竊，希望停止不實指控及抹黑言論。

事實上，政圈亦流傳另一宗王維基的傳聞，指曾於2016年參加立法會港島區直選的他，有意捲土重來，但改為挑戰功能界別商界（第一），硬拼自2004年起出任該界別的經民聯林健鋒。

商界（第一）的選民來自香港總商會，而王維基的太太袁莎妮，則為總商會行政總裁，但將於本月底離任，時間上的巧合令其參選傳聞如幻似真。

不過，王維基暫定未會參選表態，但網上今日卻傳出一宗針對其網購平台的不利傳聞，令他需要先行一步為此發聲明澄清了。
 

撰文 : 傅流螢

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