【袪濕薏米】生熟薏米功效　中醫：生熟薏米兼具清熱祛濕及健脾止瀉【內附湯療】

▲ 生薏米及熟薏米功效各有千秋。

又到潮濕春季，大家很容易遇上「春困」，常常感到疲倦、昏昏欲睡及四肢乏力。要對抗「春困」，有人會吃祛濕良品「薏米」，可是生薏米和熟薏米有什麼分別？註冊中醫李亦寧教講解生熟薏米的特性，並向大家推介一款祛濕湯療。

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李醫師指薏米即是常用中藥「薏苡仁」，它色白圓滑，光亮如珠，又稱「薏珠子」，是禾本科植物薏苡的成熟種仁。薏米味道甘淡，歸脾、胃、肺經，兼具健脾祛濕之功，故坊間常以薏米作食療用，她向大家介紹生熟薏米的分別。

薏米是一味容易被人看輕的藥材，大家只知道它能健脾除濕，治療水腫泄瀉、風濕痹痛等慢性病。

生薏米清利濕熱

生薏米是指曬乾生用的薏米，性質微寒，清利濕熱力量較強，能祛濕清熱，治療水腫、風濕痹痛之外，還能清肺腸之熱，排膿消癰。她表示只要配伍得當，則能治肺癰、腸癰等難症，相當於現代醫學的肺膿腫、化膿性肺炎、急性闌尾炎等急病。

熟薏米健脾止瀉

熟薏米是指經炒用的薏米，性質平和，健脾止瀉功效較強，有助健脾養胃，治脾虛泄瀉、腳氣浮腫等虛証。

脾胃虛寒人士不宜服用薏米

雖然薏米藥用價值高，但李醫師強調脾胃虛寒、大便燥結或腎虛者，不宜服用薏米。此外，生薏米性微寒，具清熱作用，不宜長期大量服用。另外，薏米含有「薏苡仁油」，能阻止或降低橫紋肌攣縮作用，對子宮呈興奮作用，因此孕婦慎用。

生熟薏米配搭發揮養生作用

通常含有薏米的菜色都包括生薏米和熟薏米，李醫師指生薏米質地較硬，需預先浸泡1小時；熟薏米由於已經炒製，因此預先浸泡30分鐘即可。一般而言，薏米的成人用量為10至30克，小童用量為3至10克。若生熟薏米同用，則用量各半。

她表示這配搭基於它們兩者的主要功效不一樣，當生熟薏米同用時，可兼具清熱祛濕、健脾止瀉之功效，又能緩和生薏米寒性。

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李醫師介紹一款包含生熟薏米的袪濕湯療，製法如下：

冬瓜薏米煲瘦肉（二人份）

材料及份量：

冬瓜 300克

生薏米 30克

熟薏米 30克

扁豆 30克

黨參 30克

陳皮15克

瘦肉 適量

無花果 適量

水 1.5升

做法：

一、瘦肉出水備用；二、冬瓜洗淨切件備用；三、藥材沖淨浸泡1小時備用；四、材料放入湯煲，大火煮滾後轉中火煮兩小時。

功效：補氣健脾祛濕

建議飲用方法：一至兩星期飲一次

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記者：王芷瑩