【Netflix劇集】朱智勛《李屍朝鮮》第2季全智賢客串　演員接受兩個月特訓扮咬人喪屍

▲ Netflix劇集《李屍朝鮮》推出第2季

韓國出品了許多古裝劇，但以喪屍疫戰的西方奇幻元素，注入韓式宮鬥的故事，則是Netflix劇集《李屍朝鮮》（Kingdom）與別不同之處。由朱智勛、裴斗娜主演、製作超強的《李屍朝鮮》，喪屍圍城場面拍得電影感強烈，既恐怖又懸疑；將有全智賢客串的第2季劇，3月13日出爐，碰正新冠肺炎疫情，驚嚇感會否更強？

▲ 劇中扮演喪屍的演員，事前都要接受長達兩個月的訓練。（劇照）

《李屍朝鮮》以16世紀的韓國為背景，王世子李蒼（朱智勛飾演）發現了民間陸續有死去的人變成吃人肉的嗜血喪屍，於是聯同醫女徐菲（裴斗娜飾演）展開調查，欲拯救受瘟疫之苦的國民，以及剷除那些只顧私利而無視民間疾苦，把其父王變成喪屍傀儡操控的宮中權貴：中殿娘娘，以及外戚權臣趙學柱（柳承龍飾演）。

這齣由金成勳執導的古裝劇，改編自著名劇集《解碼追兇》（Signal）的金銀姬與梁慶一合作了網絡漫畫《神的國度》。金銀姬說曾經找到文字紀錄了朝鮮古時有成千上萬人死於不明原因，令她靈機一觸，借喪屍攻擊來描述百姓的苦難。她想藉此故事表達出飢餓感，由喪屍對血和人肉的渴求，對照朝廷中人對權力的飢渴。

至於第2季，不單止有連場血戰，更關於血脈和血統。編劇在首季刻劃了在村野喪屍圍城之際，朝廷官員卻只知享樂而罔顧百姓安危，貴族罔顧疫情，連處理屍體都要有特權，不肯燒屍，結果因自私而引發巨大災難。黑暗的人性比喪屍更見可怕。而在新一季，編劇也會繼續探討不同階層的人，在面對疫情時作出的選擇。

▲ 每集的喪屍進擊及對戰，場面設計都花了不少心思。（劇照）

喪屍特點及謎團



首季共6集，每集平均製作費高達283萬美元，製作認真。劇中過百名的喪屍演員被分成三組，每位都有重頭戲，都受過２個月以上的專業訓練才能上陣，每天接受長時間特技化妝，在寒冷天氣下狂跑狂叫，非常辛苦，絕對不只是「臨記」！

除了第一集較著重時代背景鋪陳外，其餘各集節奏緊凑，喪屍出擊、圍城等場面設計別出心裁，還常有意想不到的劇情轉折。

劇中喪屍的特點，就是活動力強，要瞄準頭部狠狠劈下去，又或者用火燒，才能把之殺滅。於晚間出動，一見日光即會鑽入屋底躲避，但最後一集，這班喪屍竟然日光日白都四出搵食，難道是病毒變種？

▲ 裴斗娜飾演的醫女徐菲，因得悉生死草的秘密而成了化解瘟疫的關鍵人物。（劇照）

全智賢客串

首季也留下不少的謎團，如誰是王世子身邊的叛徒？中殿娘娘向趙學柱隱瞞假懷孕，父女會否因爭權位而反目？

▲ 第2季會中殿娘娘假懷孕的陰謀內情。（劇照）

王世子的老師安炫大監3年前只帶領著500名士兵，如何打敗數以萬計的倭寇？草藥「生死草」，跟病人吃了被烹煮的人肉，均導致屍變，喪屍的出現是純屬意外？抑或是人禍？這些均要留待第2季分解。

最大謎團是，一直有消息指巨星全智賢復出加盟此劇第2季，但一直未見任何宣傳照，究竟她會客串演哪個神秘角色？

INFO

《李屍朝鮮》第2季

3月13日下午4時於Netflix上架



記者：胡慧雯