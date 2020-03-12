【停課不停學】7歲女孩停課發揮創意　日本媽媽與女兒同樂將屋企變水族館

▲ 日本有位7歲女童停課，將家中變成水族館，創意無限。

新型冠狀病毒肺炎肆虐，日本截至3月12日累積了639宗確診個案，全國中小學等學校由3月2日起停課。日本有7歲孩子在停課期間，發揮無窮無盡的創作力量，將家中打造成水族館，掛起透明膠簾，配上不同的手工及畫作，媽媽更陪同女兒一起創作。媽媽將女兒令屋企變成水族館的過程在Twitter分享，很多網民大嚇一跳，大讚創意無限。

日本有名媽媽喜歡大自然，不時跟7歲女兒做手工藝品、研究昆蟲等，她開設了Twitter「mghnsos」，於3月3日起，她多天分享女兒在家中的創作。第1天的下午，女兒開始將房子變成水族館，掛起大型透明膠簾，在膠簾畫上不同的海洋生物，又用玻璃紙剪成小魚群、海草貼上去，隔開形成另類海洋空間。

▲ 女童扮演水族館飼養員，潛入大型魚缸清潔。（圖片︰mghnsos Twitter）

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扮演水族館飼養員

女兒還用膠杯蓋、盛載飲品盆DIY潛望鏡，在腳上貼士白畫紙變成蛙鞋，裝扮成水族館飼養員。她在地上用座墊地毯等砌成了海龜，又放了卡紙砌成的魔鬼魚，自己趴在地上，模仿在大型水族箱內與海洋生物暢泳。

▲ 在「水族館」前設有「海洋餐廳」，可以一邊用餐，一邊觀賞另類的海洋生物。（圖片︰mghnsos Twitter）

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媽媽表示女兒多天擴建水族館，包括繪畫水族館的地圖、設計紀念品店商品、小冊子、門票、餐廳菜單等，更會早上6時起來「工作」，非常認真。女兒更想出有關的小遊戲，如利用磁石釣魚，玩過樂此不疲。

▲ 媽媽製作特別的曲奇模，烘焙鯊魚及各式海洋生物造型的曲奇餅。（圖片︰mghnsos Twitter）

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媽媽加入一起創作

媽媽方面，她亦會成為水族館的兼職員工，包括自己製作鯊魚形的曲奇模，烘焙不同海洋生物曲奇，如藍鰭吞拿魚、寄居蟹等造形的曲奇餅，媽媽又會成為水族館餐廳的主廚，烹飪炸蝦咖哩飯，讓女兒假裝在水族館前一邊用餐，一邊觀賞海洋生物。

網民紛紛留言大讚女兒的創作力，很欣賞她玩得如此認真，在疫情下提供趣事予網民，亦有網民讚賞媽媽樂意跟女兒一起玩，少能令女兒發揮創意。

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責任編輯︰顏紫燕