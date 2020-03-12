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【3月12日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

精明消費 13:12 2020/03/12

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

3月12日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周四（12日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

OK便利店發售酒精消毒搓手液

OK便利店今日（12日）在facebook公布，發售美國品牌「PURELL 酒精消毒搓手液2安士」，每支$29。

詳情：【口罩供應】OK便利店發售酒精消毒搓手液　金會員享優惠價一支$20

華潤堂再有抗疫套裝返貨

華潤堂今日（12日）在facebook公布，只限今日發售抗疫必備套裝，包括口罩、消毒噴霧及除菌濕紙巾，售價為130元，指定42間分店發售。

詳情：【口罩供應】華潤堂限時抗疫必備套裝　50個日本成人口罩+ 消毒噴霧售$130

【口罩供應】華潤堂抗疫套裝口罩+ 消毒噴霧售$130　一文睇清42間發售分店【附地址詳情】

莎莎推出消毒搓手液防疫組合

莎莎今日（12日）在Facebook表示，現推出消毒搓手液防疫組合，包含韓國KF94口罩及消毒搓手液，另有護目鏡發售。

詳情：【口罩供應】莎莎再有消毒搓手液防疫組合返貨　全線莎莎分店出售【內附地址】

保信慈善基金派2,000個口罩

保信慈善基金今日（12日）上午9時半派2,000個口罩，透過THE GULU APP取籌，名額200位，每籌10個口罩。成功取籌人士須於今日（12日）上午11時至5時領取口罩。

上網攞飛：http://bit.ly/2Q3qstz

地址：筲箕灣道212-214號禮林大廈地下2A舖領取

Express Bar By Lassana義賣200套抗疫套裝

Express Bar By Lassanaｏ今日（12日）中午12時義賣200套抗疫套裝，包括兩個印尼或泰國口罩和一支搓手啫喱，自由定價，每人限購一套

地址：九龍灣常悅道11號Centre Parc1樓大堂

【齊心抗疫】鄭中基為基層撲口罩搓手液　交社福機構送贈獨居長者

責任編輯：王芷瑩

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