【口罩工廠】排隊買口罩工廠口罩愈排愈後　Mask Factory受黑客攻撃：大家勿關機

▲ 。Mask Factory晚上回應指，系統正被黑客攻擊，並指系統供應商將接管排隊系統處理事件。

新冠肺炎疫情持續，各地出現口罩荒，市民四出撲口罩。本土口罩Mask Factory口罩工廠今天下午5時開售，網站有逾數十萬人排隊，但有不少會員表示自己在隊伍中卻愈排愈後。Mask Factory晚上回應指，系統正被黑客攻擊，並指系統供應商將接管排隊系統處理事件。

【口罩開售】Mask Factory開售本土口罩 $20一盒1分鐘逾11萬人網上排隊

【口罩工廠】Mask Factory今日下午5時開售 7條Q&A解構購買攻略

本土口罩Mask Factory口罩工廠今天下午5時開售，然而一開售後，網上的排隊人龍卻激增至數十萬，當中有不少會員更埋怨自己在人龍的位置無故愈排後，甚至有會員從本來排名7000的位置突然變成排名第31萬，讓她坦言超崩潰。

Mask Factory晚上在facebook回應事件指，因為排隊系統被不明來歷的黑客攻擊，令會員的排隊位置被搞亂，他們已經聯絡了全球最好的供應商，並承諾可以於幾個小時之後接管排隊系統，到時應該不會再受黑客攻擊。

Mask Factory指，黑客是志在令大家不再排隊購買，希望大家別中計，但亦貨品亦有限，售完即止。Mask Factory又指，目前註冊會員只有50萬，現在只賣了大概10%的貨品，所以請會員耐心等候別關機，新系統將於數小時後生效。

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責任編輯:羅嘉欣