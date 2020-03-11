  • 18°C
香港時間 : 2020311日 (三) 22:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【口罩工廠】排隊買口罩工廠口罩愈排愈後　Mask Factory受黑客攻撃：大家勿關機

健康 20:38 2020/03/11

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

。Mask Factory晚上回應指，系統正被黑客攻擊，並指系統供應商將接管排隊系統處理事件。

新冠肺炎疫情持續，各地出現口罩荒，市民四出撲口罩。本土口罩Mask Factory口罩工廠今天下午5時開售，網站有逾數十萬人排隊，但有不少會員表示自己在隊伍中卻愈排愈後。Mask Factory晚上回應指，系統正被黑客攻擊，並指系統供應商將接管排隊系統處理事件。

【口罩開售】Mask Factory開售本土口罩　$20一盒1分鐘逾11萬人網上排隊

【口罩工廠】Mask Factory今日下午5時開售　7條Q&A解構購買攻略

本土口罩Mask Factory口罩工廠今天下午5時開售，然而一開售後，網上的排隊人龍卻激增至數十萬，當中有不少會員更埋怨自己在人龍的位置無故愈排後，甚至有會員從本來排名7000的位置突然變成排名第31萬，讓她坦言超崩潰。

Mask Factory晚上在facebook回應事件指，因為排隊系統被不明來歷的黑客攻擊，令會員的排隊位置被搞亂，他們已經聯絡了全球最好的供應商，並承諾可以於幾個小時之後接管排隊系統，到時應該不會再受黑客攻擊。

Mask Factory指，黑客是志在令大家不再排隊購買，希望大家別中計，但亦貨品亦有限，售完即止。Mask Factory又指，目前註冊會員只有50萬，現在只賣了大概10%的貨品，所以請會員耐心等候別關機，新系統將於數小時後生效。

【港產口罩供應】一合口罩+本土好罩+口罩工廠　10間香港製造口罩商售價規格開售日

【口罩供應】DSE考生網上求轉售口罩　網民發起送口罩消毒用品救考生

【口罩工廠】Mask Factory推出《全面保護方案》　確保會員每個月定期送口罩上門

責任編輯:羅嘉欣

網絡熱話 健康問題 疫情 黑客 口罩 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】