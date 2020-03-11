【新冠肺炎】林鄭又落區派防疫包　曾到檢疫中心感謝民安隊支援

▲ 林鄭月娥（左一）早前到饒宗頤文化館翠雅山房檢疫中心探望民眾安全服務隊人員。（政府新聞處）

香港今日（11日）再新增9宗新冠肺炎個案，目前多個檢疫中心已啟用，讓曾到高危地區人士及確診人士的「密切接觸者」進行隔離。特首林鄭月娥早前到翠雅山房和駿洋邨檢疫中心探訪當值的民安隊，她今日再到油麻地民安隊總部，與約50名民安隊人員見面，感謝他們協助設立及管理檢疫中心。

林鄭月娥在民安隊處長羅仁禮陪同下探訪民安隊總部，林鄭表示，隨入住檢疫中心的人數上升，民安隊工作量亦日益繁重，感謝他們日以繼夜辛勞工作，努力為接受檢疫的人士提供所需支援。

事實上，自疫情開始，民安隊一直24小時在檢疫中心執勤，協助收集、整理和派送膳食及日常生活必需品予接受檢疫的人士，亦在檢疫中心內巡邏，維持秩序。連同總部支援人員，現時民安隊每日執勤人數超過280人，主要支援駿洋邨、饒宗頤文化館翠雅山房及鯉魚門公園度假村三個檢疫中心。

▲ 林鄭月娥（右四）到訪位於油麻地的東華三院中醫診所，與診所內的求診人士交談，並向他們派發口罩和其他防疫物資。（政府新聞處圖片）

另外，林鄭月娥下午亦到訪同廣華醫院中大中醫藥臨床科研服務中心，問候診所內的長者及市民，並向他們派發防疫包。

政府提到黃廷方慈善基金及其他機構，都有捐贈口罩予特區政府，特首早前決定將所捐贈口罩全數轉贈非政府機構(NGO)，由它們派發給弱勢社群，希望能夠與社會共享現時比較緊絀的資源，而東華三院則是其中一個協助政府分發口罩的NGO。



責任編輯：李淇