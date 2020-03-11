【PN退學潮】屯門宏廣幼稚園面臨結業　教育局：會按定程序辦理更改辦學團體申請

▲ 屯門宏廣國際幼稚園及幼兒園因退學潮及加租，今（11日）宣布於7月底結業。（黃傑偉攝）

新冠肺炎疫情下停課長達2個多月，私立幼稚園現退學潮。屯門宏廣國際幼稚園及幼兒園因退學潮及加租，今（11日）宣布於本學年完結、即7月底結業，但校方同日發起聯署行動，冀向教育局表達校監有意接手營運的意向。

教育局晚上回覆表示，尊重幼稚園營運至本學年結束的決定，如有需要，有關人士可向局方申請更改辦學團體或幼兒中心經營人，會按既定程序辦理。

教育局發言人回覆TOPick表示，上述學校屬私立獨立幼稚園，局方尊重幼稚園營運至本學年結束的決定，並得悉校方已就停辦安排與家長進行溝通，局方亦已跟該校及區內幼稚園保持聯絡，以便協助有需要的學童轉往區內其他幼稚園就讀，目前屯門區內有足夠幼稚園學額供受影響學生就讀。

本年初至今，局方只收到該校表示因租約期滿而決定停辦，涉及180多名幼稚園學生及80多名2至3歲班的幼兒。

不過，局方亦指該校過往曾因考慮不同因素，例如盈利及租務問題，而決定停辦，認為該校未必純粹因為最近疫情而作出停辦決定。

截至2020年3月5日，教育局共收到75所幼稚園提出申請減免學費，並已批出35宗申請。

教育局明白幼稚園業界因疫情的發展正處於艱難的經營環境，局方已推出不同支援措施以協助業界，包括為幼稚園計劃內的幼稚園，以每所幼稚園於本年1月的學生人數為基礎，計算該幼稚園在停課期間的每月資助，確保期內獲得的政府資助不會因個別學生缺課或退學而減少。

此外，教育局又為所有幼稚園（包括參加及非參加幼稚園教育計劃的幼稚園）提供額外的資助，為每所幼稚園提供由6萬至16萬元不等的一筆過津貼，涉及額外開支約1.2億元，並為所有幼稚園提供防疫津貼，每校可獲1萬至1.5萬元，局方將分別於3月內及4月開始向參加及非參加教稚園教育計劃的幼稚園發放上述津貼。

至於幼兒中心及幼稚園學前班（俗稱N班）方面，社會福利署在防疫抗疫基金下，為資助及非資助幼兒中心（包括附設於幼稚園的幼兒中心）提供一筆特別津貼，每月預計總額為5,500萬元，為期4個月（2020年2月至5月），包括每月2,100萬元予258間受資助的幼兒中心及每月3,400萬元予299間非資助的幼兒中心。

責任編輯：馮琪雅