【愛兒遺物】港爸乘九巴遺亡兒出世紙及葬紙　九巴出帖與連登巴打一同助尋失物

▲ 港爸乘九巴遺亡兒出世紙及葬紙，九巴出帖與連登巴打一同助尋失物。

近日有港爸乘搭巴士往屯門遺下背囊，他發現後立即乘車追巴士，已發現背囊不見了。他在連登發帖，希望找回背囊內亡兒的出世紙及葬紙，物品對他來說是對愛兒一種思念。一眾連登巴打幫助找失物，但到目前仍未尋回有關物品。

由於帖文被網民廣泛Share，九巴fb (11日)晚發帖，號召「巴」打幫忙尋回失物，指一位乘客乘搭路線61x時，遺留了一個黑色背包，入面有他小朋友的出世紙及葬紙，九巴希望一齊share有關帖子，可以助失主儘快尋回失物，又着失主可以主動聯絡九巴，而其他網民有任何資料都歡迎聯絡九巴。

3月10日在連登討論區，有網民發帖尋找失物帖文，標題為「急 有冇人係61x執到黑色背囊入面有我個仔出世仔同葬紙 」。有關帖文有大量連登巴打絲打留言及推文，希望出分力助發帖爸爸找回亡兒物品。

遺下亡兒出世紙及葬紙

發帖爸爸於3月10日晚上約6時半，乘坐由九龍城碼頭往屯門市中心方向的九巴61X，他坐在上層由尾數上前第三行靠走廊位置，大約7時半到達屯門公路轉車站並下車。下車後，他發現遺留了adidas 黑色背囊，背囊的 logo甩掉褪色。

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大概5分鐘後，他坐車去屯門市中心，希望追到剛才的巴士，而他到達屯門市中心時，上了剛剛到站的61X九巴，已經找不回背囊，他相信被人取走。他非常焦急及自責，不斷說對不起︰

求求下大家 ，入面有我個仔出世紙、葬紙，淨係想要返啲文件，全部都係正本，對唔住！執到的話，求下你拎去巴士總站，對唔住，幫我一次……

網民替爸爸焦急及感心痛

一眾連登網民用不同方法幫忙，包括去各大Facebook地區群組、Telegram發帖，又有屯門街坊落樓幫忙尋找，有人查看了由豐景園到友愛再到屯市的垃圾桶，可惜未有發現，呼籲大家幫手看看地下、暗角、草堆及垃圾桶會否有背囊。

TOPick向九巴查詢，九巴發言人表示昨晚接獲一名乘搭61X線乘客的失物求助，並即時提供協助，惟至今未有發現。九巴會繼續留意情況，如有人把失物交予九巴，會即時通知乘客認領。

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