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【口罩供應】政府澄清文憑試考生獲發口罩未過期　如有破損或衞生問題　可向學校反映並由考評局跟進

社會 23:40 2020/03/11

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

教育局早前宣布為應屆香港中學文憑試考生提供口罩，並透過考評局分發予應屆香港中學文憑試（DSE）考生。對於連日有網上消息，指考生獲發的口罩不符標準或已過期，政府深夜澄清指，該批口罩由政府物流服務署（物流署）供應，其中一批來自中國內地，到期日為2023年8月；另一批來自俄羅斯，到期日為2024年12月；當口罩送達物流署時，該署已按既定程序，抽樣檢驗貨品，當時檢驗結果沒有問題。

政府發言人解釋，一般而言，由於物流署供應政府部門的口罩數量龐大，口罩來自不同供應商及產地，其外貌及厚薄程度或會略有不同；重申物流署已就口罩的標準徵詢衞生署的專業意見，並在此基礎上進行採購。此外，物流署在分發口罩給部門前，會確保口罩的有效期仍未屆滿。

發言人表示，如考生認為獲派發的口罩有破損或衞生問題，可向所屬學校反映，學校可與考評局作適當跟進。

【口罩供應】DSE考生網上求轉售口罩　網民發起送口罩消毒用品救考生

【口罩供應】DSE考生質疑考評局派有黃點過期口罩　教育局：口罩由物流署提供

責任編輯　李志強

中學 教育局 口罩 中國 俄羅斯 香港 DSE

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