【Mask Factory】口罩工廠銷售混亂致歉　Mask Factory：有一千萬個口罩原材料在手

▲ 口罩工廠銷售混亂致歉，Mask Factory指有一千萬個口罩原材料在手。

新冠肺炎疫情持續，各地出現口罩荒，市民四出撲口罩。本土口罩Mask Factory口罩工廠於3月11日下午5時開售，網站有逾數十萬人排隊，但有不少會員表示自己在隊伍中卻愈排愈後。Mask Factory晚上回應指，系統正被黑客攻擊，並指系統供應商將接管排隊系統處理事件。

Mask Factory口罩工廠再於fb向市民致歉，內容指他們於網絡銷售經驗不足，未能好好防範，導致於大家感覺一片混亂，已經立即外聘世界級供應商，處理對於網絡安全的不足，希望各位不要介意，現在這套國際系統計出來的，在排隊的會員大概有35萬人。

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Mask Factory口罩工廠建議各位如果明天要上班，試試看把手機開着然後插上電源放在一旁睡覺，明天早上起來可能你已在頭位。

Mask Factory有一千萬個口罩的原材料在手

要買到口罩，口罩工廠提供方法，詳情: Mask Factory：大家勿關機

但若手機較了自動關閉，導致手機關閉沒法繼續排隊，這並不是工廠的責任。

Mask Factory口罩工廠指，大概有一千萬個口罩的原材料在手，市民可以繼續排隊來買，如果看不中心水型號未能購買亦不用心急，Mask Factory口罩工廠將於不久的將來會推出市場，亦已定購了中童及小童的自動口罩製造機，將於四月到港。

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